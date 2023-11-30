Вашингтон, 1 декабря, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Переговоры с Россией следует начать Украине для урегулирования конфликта, так как ситуация в зоне боевых действий сложилась не в пользу Киева. Такое заявление сделал 30 ноября сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) в интервью, которое вышло на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Ссылаясь на недавнее интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сенатор констатировал, что ситуация пришла к точке, из которой можно начать переговоры. При этом Рэнд Пол отметил, что в этом же положении ситуация находилась и около года назад.

«Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку», — указал сенатор и добавил, что не видит возможности для Украины вернуть Крым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях и указал, что конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

В свою очередь, офис Зеленского потребовал от властей всех регионов Украины не вступать в общение с главкомом ВСУ Залужным. Конфликт между главой Украины Владимиром Зеленским и Залужным в правительстве Украины многие назвали «предсказуемым», его спровоцировал провал контрнаступления украинских войск этим летом.