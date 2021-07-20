Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Режиссёр Кристофер Бо Лэндон приступил к съёмкам нового фильма. Об этом 20 июля сообщает портал Screen Rant.

Ужас

Новая лента Лэндона получила название We Have a Ghost, что можно перевести как «У нас есть призрак». Премьера картины состоится на потоковом сервисе Netflix. Издание отметило, что будущая картина является ни чем иным, как проектом фильма «Эрнест» про призрака, который был анонсирован ещё в ноябре 2017 года.

https://twitter.com/creetureshow/status/1417126645736087552

Напомним, Кристофер Бо Лэндон снял две части фильма «Счастливого дня смерти» в духе «Дня сурка». Любители хорроров также знают его как режиссёра картины «Паранормальное явление: Метка Дьявола» и сценариста второго, третьего и четвёртого фильмов этой франшизы.