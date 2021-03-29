Уточняется, что утром 14 апреля на территории ТЭЦ города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего этажа здания диспетчерской. Также указывается, что на месте инцидента работают спасательные службы, сотрудники которых достали из-под завалов двух работников. Пострадавших направили в медучреждение.