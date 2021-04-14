Тамбов, , 14:11 — REGNUM На Тамбовской ТЭЦ после отключения вводят в работу турбину и котел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

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Энергетики Тамбовской «Квадры» организуют горячее водоснабжение потребителей города. Для этого на станции задействовали турбину № 7 и котел № 9. Горячая вода, предположительно, вернётся в попавшие в зону отключения дома к ночи 14 апреля.

«На то, чтобы восстановить работоспособность ТЭЦ потребуется время — это непростой и трудоемкий процесс. Со своей стороны мы прикладываем все усилия, чтобы его ускорить», — сказал главный инженер филиала Алексей Нечаев.

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