Тамбов, , 10:07 — REGNUM Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль проведение проверки по факту обрушения кровли здания на территории ТЭЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства.

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На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора области Сергей Долгих и прокурор Октябрьского района Тамбова Сергей Антонов.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Октябрьского района города Тамбова организована соответствующая проверка, вопросы снабжения населения коммунальными услугами находятся на контроле прокуратуры области», — говорится в сообщении ведомства.

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