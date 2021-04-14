Тамбов, , 13:35 — REGNUM Видео с последствиями обрушения верхнего этажа здания на территории Тамбовской ТЭЦ опубликовано на официальном Youtube-канале Следственного комитета РФ.

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На записи видны повреждения, о которых ранее сообщали ПАО «Квадра» и следственные органы: крыша и верхний этаж трехэтажного административного здания на территории Тамбовской ТЭЦ обрушились. Известно, что здание было введено в эксплуатацию в 1960 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этаж обрушился ночью с 13 на 14 апреля около 4:00. Пострадали двое мужчин. Сейчас они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о халатности.

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