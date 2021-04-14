Тамбов, , 15:16 — REGNUM О спасении людей из-под завалов здания диспетчерской ТЭЦ рассказал начальник управления региональной безопасности области Александр Ефименко, сообщило РИА «Топ68».

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В здании на момент обрушения находились четыре человека. Двое из них выбрались из-под завалов самостоятельно. Другим двоим понадобилась помощь спасателей.

«Один человек получил повреждения средней тяжести. Другого пострадавшего придавило плитой, и он не мог из-под неё выбраться, поэтому были задействованы спасатели. Сама операция проходила в критических условиях, потому что плита грозила дальнейшим обрушением, и спасатели работали с риском для жизни. Но всё завершилось удачно», — рассказал Ефименко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью с 13 на 14 апреля около 4:00 в административном здании на территории Тамбовской ТЭЦ обрушилась крыша и весь верхний этаж. Двое пострадавших госпитализированы. Расследуется уголовное дело о халатности.

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