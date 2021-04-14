Тамбов, , 09:36 — REGNUM В Тамбове два человека пострадали при обрушении здания на территории ТЭЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

«Сегодня ночью на Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли Главного щита управления станцией, двое пострадавших госпитализированы. Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Основное технологическое оборудование не повреждено На месте работают сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку по факту ЧП.