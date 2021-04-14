Тамбов, , 13:05 — REGNUM На Тамбовской ТЭЦ ведутся восстановительные работы после обрушения кровли главного щита управления станцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

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Основное оборудование ТЭЦ не пострадало. Сейчас разбирают завалы в поврежденном здании.

Тамбовская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1954 году. Электрическая мощность — 235 МВт, тепловая мощность — 947 Гкал/ч. В 2021 году «Квадра» планирует направить на ремонт и реконструкцию станции свыше 113 млн рублей. Кроме того, в 2019 году Тамбовская ТЭЦ вошла в правительственную программу модернизации тепловой генерации ДПМ-2. В ходе модернизации до конца 2025 года на ТЭЦ будет заменен самый мощный турбоагрегат № 8, объем инвестиций составит около трёх миллиардов рублей. В результате электрическая мощность объекта увеличится до 255 МВт, тепловая — до 962 Гкал/ч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при обрушении здания в ночь с 13 на 14 апреля пострадали два человека. Сейчас они госпитализированы. Расследуется уголовное дело.

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