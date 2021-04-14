Тамбов, , 09:52 — REGNUM В Тамбове 14 апреля без горячей воды и отопления остались около 60% горожан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря тамбовского филиала ПАО «Квадра» Светлану Хабарову.

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Причиной стало обрушение кровли главного щита управления станцией, которое произошло в ночь с 13 на 14 апреля.

Подачу отопления и горячей воды «в контуре ТЭЦ» временно приостановили. В зону отключения попали около 60% жителей города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при обрушении пострадали два человека. Они были госпитализированы. Следственный комитет РФ по факту обрушения организовал процессуальную проверку.

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