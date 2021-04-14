Тамбов, 14 апреля 2021, 10:37 — REGNUM В Тамбове на месте обрушения кровли и верхнего этажа здания диспетчерской работают аварийно-спасательные службы, следователи и криминалисты следственного комитета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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В зону отключения отопления и горячей воды попали почти 60% жилых домов и зданий — столько объектов обслуживается этой ТЦ. Сейчас ведутся восстановительные работы.
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