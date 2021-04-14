Тамбов, , 10:37 — REGNUM В Тамбове на месте обрушения кровли и верхнего этажа здания диспетчерской работают аварийно-спасательные службы, следователи и криминалисты следственного комитета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на территории ТЭЦ в Тамбове – все новости»

В зону отключения отопления и горячей воды попали почти 60% жилых домов и зданий — столько объектов обслуживается этой ТЦ. Сейчас ведутся восстановительные работы.

«В результате инцидента пострадали двое наших сотрудников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы уже сегодня к ночи вернуть тамбовчанам горячую воду», — прокомментировал управляющий директор Тамбовского филиала «Квадры» Артем Уворвихвост.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура организовала проверку после обрушения рядом с ТЭЦ в Тамбове