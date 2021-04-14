Тамбов, , 11:31 — REGNUM В Тамбове после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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14 апреля около 4:00 обрушилась кровля и верхний этаж здания главного щита управления производственного подразделения Тамбовской ТЭЦ ПАО «Квадра — Тамбовская генерация». Здание было введено в эксплуатацию в 1960 году.

В момент обрушения в здании находилась дежурная группа из четырёх человек, двое из которых, начальник смены и дежурный инженер, оказались под завалами. В ходе проведения аварийно-спасательных работ мужчин 35 и 50 лет извлекли из-под завалов и госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводят допросы и изымают необходимую документацию.

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