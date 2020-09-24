С 22 по 29 сентября проходит неделя высокого уровня в рамках 75-й Генассамблеи ООН. В ходе мероприятия выступили ряд глав государств и правительств — включая президента РФ Владимира Путина. Все выступления прошли в видеоформате. Каждому оратору отведено на выступление по 15 минут. Обо всех новостях и ключевых заявлениях на Генассамблее ООН рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

16:22 22.09.2020 Задачи, поставленные перед миром пандемией COVID-19, сопоставимы с теми, что поставила Вторая мировая война, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН. Читайте также: Генсек ООН: борьба с COVID-19 столь же масштабна, как Вторая мировая

16:23 22.09.2020 В ходе общих прений сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал избежать раскола мира из-за торговых противоречий США и Китая. «Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта», — сказал Гутерреш.

16:35 22.09.2020 Пятый всадник апокалипсиса — это пандемия коронавируса, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генассамблеи. Об этом: Генсек ООН рассказал, кто является «пятым всадником апокалипсиса»

16:46 22.09.2020 Попытка стран скрывать разработки по вакцинации от коронавируса закончится плохо, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом: Генсек ООН призвал страны не скрывать вакцины от мира

16:59 22.09.2020 Прекращение огня должно быть достигнуто по всему миру за сто дней, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН. Читайте подробнее: Генсек ООН дал 100 дней на прекращение всех горячих конфликтов

17:09 22.09.2020 Холодная война между Китаем и Соединёнными Штатами очень опасна для всего мира, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН. Подробности в материале: Генсек ООН заявил, что холодная война США и Китая опасна для всего мира

17:25 22.09.2020 В ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вдохнула «новую жизнь» в НАТО. Цитаты выступления Трампа приводит пресс-служба Белого дома.

17:27 22.09.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совбеза ООН.

17:30 22.09.2020 Пандемия коронавируса является генеральной репетицией перед новыми вызовами мирового масштаба, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи. Читайте также: Генсек ООН назвал COVID-19 генеральной репетицией перед новыми вызовами

17:38 22.09.2020 Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, планирует заявить, что США «вдохнули новую жизнь» в НАТО. Фрагменты текста речи Трампа уже публикует пресс-пул Белого дома. Читайте также: Трамп расскажет в ООН о «новой жизни», которую США вдохнули в НАТО

17:40 22.09.2020 Устраивать соревнование по изобретению вакцины от COVID-19 не следует, поскольку лекарство разрабатывается для всего мира, заявил 22 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 75-й сессии ГА ООН. Об этом: Эрдоган: не важно, кто сделает вакцину от COVID-19, она нужна всем

17:43 22.09.2020 Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что победа над коронавирусом будет одержана.

17:50 22.09.2020 Человечество одержит победу над коронавирусом, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН. Подробности в материале: Си Цзиньпин заявил, что человечество одержит победу над COVID-19

17:50 22.09.2020 Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не планирует вести войну — «ни холодную, ни горячую».

17:57 22.09.2020 Китай не заинтересован в войнах, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН. Читайте подробнее: Си Цзиньпин заявил, что Китай не хочет войны — ни горячей, ни холодной

17:57 22.09.2020 Президент США Дональд Трампв ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, призовёт мировое сообщество «наказать Китай» за коронавирус. Фрагменты текста речи Трампа опубликованы пресс-пулом Белого дома. Читайте также: Трамп призовёт ООН «наказать Китай» за коронавирус

18:11 22.09.2020 «Отличной новостью» назвал договорённости о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами — ОАЭ и Бахрейном — бразильский президент Жаир Болсонару на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом: Бразилия поддержала шаги Трампа по примирению Израиля с арабскими странами

18:29 22.09.2020 Китай отвергает все обвинения США, касающиеся причастности КНР к распространению пандемии коронавируса, и считает их безосновательными, заявил 22 сентября постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на выступление президента СШАДональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН. Представитель Китая порекомендовал наращивать взаимное доверие вместо того, чтобы «распространять политические вирусы». Читайте также: Китай ответил США на обвинения в причастности к пандемии коронавируса

18:59 22.09.2020 Дополнительные $50 млн решили выделить власти Китая на поддержку плана ООН по борьбе с пандемией коронавируса, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Читайте подробнее: Китай объявил о выделении $50 млн в помощь ООН по борьбе с COVID-19

18:59 22.09.2020 На 75-й Генассамблее ООН началась трансляция выступления президента РФ Владимира Путина.

19:01 22.09.2020 Путин: убеждён, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить принципы межгосударственного общения, а отцы-основатели ООН сформулировали их чётко и недвусмысленно.

19:02 22.09.2020 Путин: оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что ООН достойно выполняет свою миссию — беречь мир.

19:02 22.09.2020 Путин: колоссальный потенциал и опыт ООН востребован. Как и любая международная организация, ООН не должна костенеть.

19:03 22.09.2020 Путин: наша логика в том, чтобы Совбез ООН учитывал интересы всех стран, опирался на принципы широкого согласия, но служил ключевым звеном глобального управления. Право вето пяти ядерных держав отражает военно-политический баланс. Это уникальный инструмент, не допускающий односторонних действий. Он даёт возможность искать компромисс.

19:04 22.09.2020 Путин: забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно.

19:05 22.09.2020 Путин: мы все столкнулись с пандемией коронавируса. Болезнь затронула миллионы людей, унесла сотни тысяч человеческих жизней.

19:05 22.09.2020 Путин: пандемия особенно тяжела для людей старших поколений, которые днями и неделями не могли обнять близких.

19:06 22.09.2020 Путин: восстанавливать глобальную экономику предстоит долго. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе.

19:07 22.09.2020 Путин: хотел бы привлечь внимание к предложению РФ о введении «зелёных коридоров» — прежде всего, для товаров первой необходимости, лекарств.

19:08 22.09.2020 Путин: миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции.

19:08 22.09.2020 Мир становится многополярным и многомерным, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин в своём обращении к участникам 75-й сессии ГА ООН. Читайте подробнее: Путин заявил, что мир становится многополярным

19:09 22.09.2020 Путин: вопросы кибербезопасности заслуживают самого серьёзного разговора на площадке ООН.

19:09 22.09.2020 Путин: мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества.

19:10 22.09.2020 Организация Объёдинённых Наций достойно выполняет свою миссию по сохранению мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН. Подробности в материале: Путин: «ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир»

19:10 22.09.2020 Путин: в период пандемии врачи и волонтёры, граждане разных стран, показывают примеры взаимопомощи и поддержки.

19:11 22.09.2020 Путин: в здравоохранении нужно снимать преграды для партнёрства.

19:11 22.09.2020 Путин: потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Россия примет в такой работе самое заинтересованное участие.

19:13 22.09.2020 Путин: Россия убеждена, что сейчас нужно использовать мощности глобальной фарминдустрии для доступа всех граждан к вакцинации.

19:15 22.09.2020 Путин: первоочередной вопрос — это продление договора РФ и США об СНВ, истекающего в феврале 2021 года. Мы ведём переговоры с американскими партнёрами. Также рассчитываем на взаимную сдержанность в размещении вооружения.

19:16 22.09.2020 Мировая экономика должна быть освобождена от нелегитимных и тормозящих её санкций, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН. Читайте подробнее: Путин призвал освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

19:16 22.09.2020 Путин: Россия выступает с инициативой о запрете на размещение оружия в космосе и о запрете на применение силы в отношении космических объектов.

19:19 22.09.2020 На 75-й сессии Генассамблеи ООН завершилась трансляция выступления президента РФ Владимира Путина.

19:19 22.09.2020 Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны разрушают основы послевоенного мироустройства, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин осудил попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

19:21 22.09.2020 Право вето, которое имеют пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, работает и отображает реальный баланс сил в мире, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН. Читайте также: Путин отметил действенность «права вето» постоянных членов Совбеза ООН

19:23 22.09.2020 На то, чтобы решить вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, осталось мало времени, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН. Об этом: Путин напомнил, что для продления СНВ-3 осталось мало времени

19:29 22.09.2020 Восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса займёт немало времени, заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: восстановление глобальной экономики потребует нестандартных решений

19:33 22.09.2020 Преграды между странами, мешающие партнёрству в сфере медицины, должны быть сняты, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН. Читайте подробнее: Путин заявил, что преграды между странами в сфере медицины нужно снять

19:34 22.09.2020 Угрозы терроризма, организованной преступности и наркотрафика в мире обостряются, заявил 22 сентября президент России Владимир Путинв ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Об этом президент России напомнил в контексте усилий ряда стран по пересмотру итогов Второй мировой войны. Читайте также: Путин: в мире обостряются угрозы терроризма, оргпреступности и наркотрафика

19:44 22.09.2020 В сфере здравоохранения нужно минимизировать преграды для партнёрства, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Читайте также: Путин: Россия готова к кооперации по созданию вакцин против коронавируса

19:45 22.09.2020 Главным источником международного права остаётся устав ООН, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН. Читайте также: Путин назвал устав ООН главным источником международного права

19:49 22.09.2020 Россия готова бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам Организации Объединённых Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Читайте подробнее: Путин: Россия готова бесплатно предоставить вакцину от COVID персоналу ООН

19:52 22.09.2020 Ведущие космические державы должны заключить юридически обязывающее соглашение о запрете милитаризации космоса, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Читайте также: Путин: Россия выступает за запрет на размещение оружия в космосе

19:57 22.09.2020 На случай «дефицита гуманизма» со стороны отдельных стран в период пандемии коронавируса указал российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Путин: были случаи проявления странами дефицита гуманизма во время пандемии