Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН – все новости
С 22 по 29 сентября проходит неделя высокого уровня в рамках 75-й Генассамблеи ООН. В ходе мероприятия выступили ряд глав государств и правительств — включая президента РФ Владимира Путина. Все выступления прошли в видеоформате. Каждому оратору отведено на выступление по 15 минут.
Обо всех новостях и ключевых заявлениях на Генассамблее ООН рассказывает ИА REGNUM.
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Задачи, поставленные перед миром пандемией COVID-19, сопоставимы с теми, что поставила Вторая мировая война, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте также: Генсек ООН: борьба с COVID-19 столь же масштабна, как Вторая мировая
В ходе общих прений сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал избежать раскола мира из-за торговых противоречий США и Китая.
«Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта», — сказал Гутерреш.
Пятый всадник апокалипсиса — это пандемия коронавируса, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генассамблеи.
Об этом: Генсек ООН рассказал, кто является «пятым всадником апокалипсиса»
Попытка стран скрывать разработки по вакцинации от коронавируса закончится плохо, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Об этом: Генсек ООН призвал страны не скрывать вакцины от мира
Прекращение огня должно быть достигнуто по всему миру за сто дней, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Генсек ООН дал 100 дней на прекращение всех горячих конфликтов
Холодная война между Китаем и Соединёнными Штатами очень опасна для всего мира, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
Подробности в материале: Генсек ООН заявил, что холодная война США и Китая опасна для всего мира
В ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вдохнула «новую жизнь» в НАТО. Цитаты выступления Трампа приводит пресс-служба Белого дома.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совбеза ООН.
Пандемия коронавируса является генеральной репетицией перед новыми вызовами мирового масштаба, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Читайте также: Генсек ООН назвал COVID-19 генеральной репетицией перед новыми вызовами
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, планирует заявить, что США «вдохнули новую жизнь» в НАТО.
Фрагменты текста речи Трампа уже публикует пресс-пул Белого дома.
Читайте также: Трамп расскажет в ООН о «новой жизни», которую США вдохнули в НАТО
Устраивать соревнование по изобретению вакцины от COVID-19 не следует, поскольку лекарство разрабатывается для всего мира, заявил 22 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 75-й сессии ГА ООН.
Об этом: Эрдоган: не важно, кто сделает вакцину от COVID-19, она нужна всем
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что победа над коронавирусом будет одержана.
Человечество одержит победу над коронавирусом, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.
Подробности в материале: Си Цзиньпин заявил, что человечество одержит победу над COVID-19
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не планирует вести войну — «ни холодную, ни горячую».
Китай не заинтересован в войнах, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Си Цзиньпин заявил, что Китай не хочет войны — ни горячей, ни холодной
Президент США Дональд Трампв ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, призовёт мировое сообщество «наказать Китай» за коронавирус.
Фрагменты текста речи Трампа опубликованы пресс-пулом Белого дома.
Читайте также: Трамп призовёт ООН «наказать Китай» за коронавирус
«Отличной новостью» назвал договорённости о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами — ОАЭ и Бахрейном — бразильский президент Жаир Болсонару на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Об этом: Бразилия поддержала шаги Трампа по примирению Израиля с арабскими странами
Китай отвергает все обвинения США, касающиеся причастности КНР к распространению пандемии коронавируса, и считает их безосновательными, заявил 22 сентября постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на выступление президента СШАДональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.
Представитель Китая порекомендовал наращивать взаимное доверие вместо того, чтобы «распространять политические вирусы».
Читайте также: Китай ответил США на обвинения в причастности к пандемии коронавируса
Дополнительные $50 млн решили выделить власти Китая на поддержку плана ООН по борьбе с пандемией коронавируса, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Читайте подробнее: Китай объявил о выделении $50 млн в помощь ООН по борьбе с COVID-19
На 75-й Генассамблее ООН началась трансляция выступления президента РФ Владимира Путина.
Путин: убеждён, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить принципы межгосударственного общения, а отцы-основатели ООН сформулировали их чётко и недвусмысленно.
Путин: оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что ООН достойно выполняет свою миссию — беречь мир.
Путин: колоссальный потенциал и опыт ООН востребован. Как и любая международная организация, ООН не должна костенеть.
Путин: наша логика в том, чтобы Совбез ООН учитывал интересы всех стран, опирался на принципы широкого согласия, но служил ключевым звеном глобального управления. Право вето пяти ядерных держав отражает военно-политический баланс. Это уникальный инструмент, не допускающий односторонних действий. Он даёт возможность искать компромисс.
Путин: забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно.
Путин: мы все столкнулись с пандемией коронавируса. Болезнь затронула миллионы людей, унесла сотни тысяч человеческих жизней.
Путин: пандемия особенно тяжела для людей старших поколений, которые днями и неделями не могли обнять близких.
Путин: восстанавливать глобальную экономику предстоит долго. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе.
Путин: хотел бы привлечь внимание к предложению РФ о введении «зелёных коридоров» — прежде всего, для товаров первой необходимости, лекарств.
Путин: миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции.
Мир становится многополярным и многомерным, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин в своём обращении к участникам 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Путин заявил, что мир становится многополярным
Путин: вопросы кибербезопасности заслуживают самого серьёзного разговора на площадке ООН.
Путин: мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества.
Организация Объёдинённых Наций достойно выполняет свою миссию по сохранению мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Подробности в материале: Путин: «ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир»
Путин: в период пандемии врачи и волонтёры, граждане разных стран, показывают примеры взаимопомощи и поддержки.
Путин: в здравоохранении нужно снимать преграды для партнёрства.
Путин: потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Россия примет в такой работе самое заинтересованное участие.
Путин: Россия убеждена, что сейчас нужно использовать мощности глобальной фарминдустрии для доступа всех граждан к вакцинации.
Путин: первоочередной вопрос — это продление договора РФ и США об СНВ, истекающего в феврале 2021 года. Мы ведём переговоры с американскими партнёрами. Также рассчитываем на взаимную сдержанность в размещении вооружения.
Мировая экономика должна быть освобождена от нелегитимных и тормозящих её санкций, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Путин призвал освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Путин: Россия выступает с инициативой о запрете на размещение оружия в космосе и о запрете на применение силы в отношении космических объектов.
На 75-й сессии Генассамблеи ООН завершилась трансляция выступления президента РФ Владимира Путина.
Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны разрушают основы послевоенного мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин осудил попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
Право вето, которое имеют пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, работает и отображает реальный баланс сил в мире, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Читайте также: Путин отметил действенность «права вето» постоянных членов Совбеза ООН
На то, чтобы решить вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, осталось мало времени, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Об этом: Путин напомнил, что для продления СНВ-3 осталось мало времени
Восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса займёт немало времени, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин: восстановление глобальной экономики потребует нестандартных решений
Преграды между странами, мешающие партнёрству в сфере медицины, должны быть сняты, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Путин заявил, что преграды между странами в сфере медицины нужно снять
Угрозы терроризма, организованной преступности и наркотрафика в мире обостряются, заявил 22 сентября президент России Владимир Путинв ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
Об этом президент России напомнил в контексте усилий ряда стран по пересмотру итогов Второй мировой войны.
Читайте также: Путин: в мире обостряются угрозы терроризма, оргпреступности и наркотрафика
В сфере здравоохранения нужно минимизировать преграды для партнёрства, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
Читайте также: Путин: Россия готова к кооперации по созданию вакцин против коронавируса
Главным источником международного права остаётся устав ООН, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте также: Путин назвал устав ООН главным источником международного права
Россия готова бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам Организации Объединённых Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Читайте подробнее: Путин: Россия готова бесплатно предоставить вакцину от COVID персоналу ООН
Ведущие космические державы должны заключить юридически обязывающее соглашение о запрете милитаризации космоса, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
Читайте также: Путин: Россия выступает за запрет на размещение оружия в космосе
На случай «дефицита гуманизма» со стороны отдельных стран в период пандемии коронавируса указал российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Подробности в материале: Путин: были случаи проявления странами дефицита гуманизма во время пандемии
На постоянных членах Совета Безопасности ООН лежит особая ответственность за международный мир и безопасность, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
Поэтому, отметил президент РФ, Россия предложила организовать саммит стран «большой пятёрки», который подтвердит ключевые принципы поведения в международных делах.
Читайте также: Особая ответственность. Путин напомнил о саммите «большой пятёрки» СБ ООН
Цифровые технологии, помогающие в борьбе с пандемией коронавируса, могут быть использованы во зло, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте также: Путин указал на плюсы и минусы цифровых технологий
Россия предлагает провести международную конференцию высокого уровня с участием стран, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин от COVID-19, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин предложил созвать международную конференцию по вакцинам от COVID-19
На фоне тотальной западной истерики, невменяемости, паники и поиска виновных Путин прозвучал в ООН как носитель здравого смысла, спокойной уверенности и гарант стабильности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). «За державу не обидно», — отметил он в соцсетях.
Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН стало речью лидера-миротворца, что особенно контрастировало с высказываниями президента США Дональда Трампа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: Слуцкий: выступление Путина в ООН стало речью лидера-миротворца
Выбор в пользу объединительной и подчеркнуто неконфронтационной тональности в выступлении президента России себя полностью оправдывает, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. «Позиция нашей страны выглядит убедительно, конструктивно и не эгоистично. Те, кто ожидал ответа на чужие выпады и перебранки с голословными обвинениями со стороны других лидеров, были явно разочарованы. Путин выступил как глава ответственной мировой державы, и на этом фоне национал-эгоизм некоторых других выступлений и грубоватые нападки на саму Россию выглядели еще более контрастно и не очень достойно высокой трибуны Объединенных Наций», — отметил Косачёв в Facebook. По мнению сенатора, выступление российского лидера — самое сильное выступление на Генассамблее.
Заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на 75-й сессии ГА ООН по поводу того, что Устав ООН является главным источником права, вызвало обсуждение среди пользователей интернета.
Читайте подробнее: В сети обсудили заявление Путина про Устав ООН
С осуждением антироссийских санкций выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Читайте также: Глава Кубы осудил антироссийские санкции
Власти Кубы намерены и впредь поддерживать венесуэльского президента Николаса Мадуро и его правительство, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии ГА ООН.
Читайте подробнее: Куба продолжит поддерживать правительство Мадуро
«Китай страшно не хочет не то, чтобы глобализация исчезала, а чтобы она даже менялась, потому что на этой модели глобализации весь Китай и строился. И он рассчитывал до 2049 года, что так все и будет продолжаться… И вдруг Трамп говорит, все, мы разрушаем эту модель глобализации», — заявил профессор, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов
Читайте далее: Китай боится любых изменений глобализации — Востоковед о 75-й сессии ГА ООН
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что Организация Объединенных Наций (ООН) сможет стать лучше, чтобы оперативно и эффективно реагировать на различные глобальные вызовы, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Президент Индонезии впервые выступил перед Генассамблеей ООН
Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал Палестину во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в среду, 23 сентября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: Индонезия поддержала Палестину на 75-й сессии ГА ООН
Организация Объединенных Наций поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предложение российской вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом сообщили в офисе спецпредставителя генсека ООН.
Читайте также: ООН поблагодарила Путина за «щедрое предложение»
На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что доступность вакцины от COVID-19 изменит правила игры в глобальной войне против пандемии, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: Президент Индонезии: «Вакцина от COVID-19 изменит правила игры»
Президент Индонезии Джоко Видодо в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) поднял три темы на фоне эскалации конфликтов и пандемии, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Президент Индонезии поднял три темы на 75-й сессии ГА ООН
Выступая в ходе видеоконференции Генеральной Ассамблеи ООН, президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Китай «преодолеть свою вражду», а другие страны — придерживаться многостороннего подхода к внешней политике. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Agence France Presse.
Читайте также: Макрон призвал Китай и США прекратить вражду
Очень важно, что прямая речь президента РФ, обладающего высочайшим авторитетом в мире, открывает для всех народов всех стран в реальном, эмоциональном и смысловом измерении не только знание о политике России, подчёркивает важность ООН, но и нацеливает на доверие, объединение усилий, формирует заинтересованность в дружбе и сотрудничестве, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Позиция России остается неизменной — мы всегда будем защищать свои национальные интересы при полном уважении к суверенитету других стран и международному праву. Пожалуй, это главные смыслы, сформулированные в речи главы нашего государства Владимира Путина в ходе его видеообращения к 75-й Генеральной Ассамблее ООН, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Китай выразил протест после выступления на Генассамблее ООН президента США Дональда Трампа. Напомним, Трамп обвинил китайскую сторону в сокрытии и искажении информации о коронавирусе. Пекин в свою очередь заявил, что президент США использовал трибуну ООН для «фабрикации слухов и безосновательных нападок», сообщает РИА Новости.
Предстоит серьёзная борьба за восстановление уважения стран-членов ООН к Уставу своей организации и за принципы её развития, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя обращение президента России Владимира Путина кучастникам пленарного заседания сессии Генассамблеи ООН.
Читайте подробнее: Судьбу ООН и мира в целом определит реальный военно-политический расклад
ЕслиЭммануэльМакрон говорил серьёзно, то иначе как в качестве приговора НАТО его заявления оценить невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя выступление президента Франции на Генассамблее ООН.
Об этом: Макрон в ООН: ставка на лидерство в Европе и пессимизм по поводу США
Россия выполнит свои обещания перед Организацией Объединённых Наций и бесплатно предоставит её сотрудникам отечественную вакцину от коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 сентября в ходе встречи с российскими сенаторами.
Читайте также: Путин пообещал бесплатно обеспечить сотрудников ООН вакциной от COVID-19
23 сентября президент Сербии Александр Вучич обратится к Генеральной Ассамблеи в рамках сессии, посвящённой 75-летию Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Читайте также: Президент Сербии выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН исполняется 75 лет, и хотелось бы отметить это событие более радостным образом. Более того, состояние мира таково, что многосторонняя система, в основе которой лежит ООН, оказывается перед лицом невиданного еще вызова. И именно тогда, когда она больше всего нужна миру — пишет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, вышедшей 22 сентября в Project Syndicate.
Читайте также: Евросоюз не откажется от поддержки ООН — глава дипломатии ЕС Боррель
В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла провела онлайн-конференцию с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
В ходе встречи подчеркивалась необходимость углубления двусторонних отношений, в том числе расширения практического диалога между Косово и Грецией. Напомним, Греция, так же как и ещё четыре страны ЕС — Румыния, Испания, Словакия и Кипр, не признала независимость Косово.
Читайте подробнее: Греция пообещала Косово поддержку по вопросу об отмене виз с ЕС
В своих докладах на Генеральной Ассамблее ООН лидеры Китая и США критиковали экологическую политику друг друга. В тонкостях климатических заявлений Си Цзиньпиня и Дональда Трампа сегодня разбирается международное информационное агентство Аль-Джазира в статье «Чистый ноль к 2060 году: новая смелая цель Китая по выбросам углерода». Эту задачу Китай намерен решить к 2060 году за 8 пятилеток.
Читайте также: Китай пообещал обнулить выбросы углерода к 2060 году
22 сентября на 4-м пленарном заседании юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН среди других было показано видеообращение президента РФ Владимира Путина. Оно оказалось восьмым. На месте Путина генсек Хрущев бы точно возмутился таким нарушением «джентльменского протокола». Правда, у него была для этого реальная возможность — он присутствовал в ООН лично, а не «по телевизору», да еще и не в прямом эфире.
Читайте также: Путин в ООН — виртуальный вояж-вояж
Китай решительно выступает против клеветы и необоснованных обвинений со стороны США, с которыми президент этой страны Дональд Трамп выступил в общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
Читайте также: Китай возмущен новыми обвинениями со стороны США
В Пекине сообщается, что глава МИД КНР Ван И в ближайшее время примет участие в специальной конференции Совета Безопасности ООН по вопросам глобального управления. Участие Ван И, который выступит на конференции как специальный посланник лидера КНР Си Цзиньпина, будет осуществлено в режиме видеосвязи.
Читайте также: Китай примет участие в дискуссии по глобальному управлению в Совбезе ООН
Президент Сербии выразил слова благодарности в адрес Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сербский лидер заявил в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Подробности в материале: Глава Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией