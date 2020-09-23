Дмитрий Ефимов, 23 сентября 2020, 19:08 — REGNUM 22 сентября на 4-м пленарном заседании юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН среди других было показано видеообращение президента РФ Владимира Путина. Если бы мы находились в 70-х годах и в СССР, очень важной была бы последовательность, очередность выступления отдельных акторов мировой политики — глав государств — членов Совбеза ООН.
Нынче они были «разбавлены» сценаристами из протокола ООН другими руководителями стран — просто постоянных членов ООН. Все государства, главы которых подготовили видеообращения, «собрали» на 4-м пленарном заседании Генассамблеи в 9-ти часовом блоке по м.в. Вот этот список, который, правда, очень интересен (приводится по данным ООН):
- Его Превосходительство Жаир Мессиас Болсонару, президент, Федеративная Республика, Бразилия
- Его Превосходительство Дональд Трамп, президент, Соединенные Штаты Америки.
- Его Превосходительство Реджеп Тайип Эрдоган, президент, Турецкая Республика.
- Его Превосходительство Си Цзиньпин, президент, Китайская Народная Республика.
- Его Превосходительство Себастьян Пиньера Эченьике, президент, Республика Чили.
- Его Превосходительство Матамела Сирил Рамапоса, президент, Южно-Африканская Республика.
- Его Превосходительство Мигель Диас-Канель Бермудес, президент, Республика Куба.
- Его Превосходительство Владимир Путин, президент, Российская Федерация.
- Его Величество король Абдалла II бен Аль-Хуссейн, король, Иорданское Хашимитское Королевство
- Его Превосходительство Мун Чжэ Ин, президент, Республика Корея.
- Его Высочество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир, Государство Катар.
- Его Превосходительство Родриго Роа Дутерте, президент, Республика Филиппины.
- Его Превосходительство Хасан Роухани, президент, Исламская Республика Иран.
- Его Превосходительство Эмманюэль Макрон, президент, Французская Республика.
Из перечня обращений видно, что в блоке «заочников» формальная иерархия выступлений США — Китай — Россия соблюдена. Вот только есть одно «но» — между Трампом и «стариной Си» всего одна «прокладка», но очень знаковая — президент Турции Эрдоган, имеющий имперские амбиции, а Путина от Си Цзиньпина отделяют пять глав стран «третьего мира».
То, что это как не указание России на ее истинное место в мировой политик мало кто сомневается. На месте Путина генсек Хрущев бы точно возмутился таким нарушением «джентльменского протокола». Правда у него была для этого реальная возможность — он присутствовал в ООН лично, а не «по телевизору», да еще и не в прямом эфире.
Интересно, как на такое унижение прореагирует российский МИД и его личный представитель Мария Захарова, так сладостно недавно «вписавшаяся» за честь президента Сербии Александра Вучича, «униженную» протоколом Госдепа США.