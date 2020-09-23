23 сентября 2020 | Время чтения 2 мин

Многие задаются вопросом: почему Владимир Путин как когда-то Никита Хрущев не стукнул ботинком по виртуальной трибуне ООН, за которой он записывал свое обращение. Ответ есть и он «асимметричный»: так как обращение походу записывалось в Сочи, Путин по старой традиции участников видеоконференций, мог не надеть ботинки, а быть во вьетнамках. А какой ими удар? – только смех и грех…

Дмитрий Ефимов, , 19:08 — REGNUM 22 сентября на 4-м пленарном заседании юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН среди других было показано видеообращение президента РФ Владимира Путина. Если бы мы находились в 70-х годах и в СССР, очень важной была бы последовательность, очередность выступления отдельных акторов мировой политики — глав государств — членов Совбеза ООН.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Kremlin.ru

Нынче они были «разбавлены» сценаристами из протокола ООН другими руководителями стран — просто постоянных членов ООН. Все государства, главы которых подготовили видеообращения, «собрали» на 4-м пленарном заседании Генассамблеи в 9-ти часовом блоке по м.в. Вот этот список, который, правда, очень интересен (приводится по данным ООН):

Его Превосходительство Жаир Мессиас Болсонару, президент, Федеративная Республика, Бразилия Его Превосходительство Дональд Трамп, президент, Соединенные Штаты Америки. Его Превосходительство Реджеп Тайип Эрдоган, президент, Турецкая Республика. Его Превосходительство Си Цзиньпин, президент, Китайская Народная Республика. Его Превосходительство Себастьян Пиньера Эченьике, президент, Республика Чили. Его Превосходительство Матамела Сирил Рамапоса, президент, Южно-Африканская Республика. Его Превосходительство Мигель Диас-Канель Бермудес, президент, Республика Куба. Его Превосходительство Владимир Путин, президент, Российская Федерация. Его Величество король Абдалла II бен Аль-Хуссейн, король, Иорданское Хашимитское Королевство Его Превосходительство Мун Чжэ Ин, президент, Республика Корея. Его Высочество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир, Государство Катар. Его Превосходительство Родриго Роа Дутерте, президент, Республика Филиппины. Его Превосходительство Хасан Роухани, президент, Исламская Республика Иран. Его Превосходительство Эмманюэль Макрон, президент, Французская Республика.

Из перечня обращений видно, что в блоке «заочников» формальная иерархия выступлений США — Китай — Россия соблюдена. Вот только есть одно «но» — между Трампом и «стариной Си» всего одна «прокладка», но очень знаковая — президент Турции Эрдоган, имеющий имперские амбиции, а Путина от Си Цзиньпина отделяют пять глав стран «третьего мира».

То, что это как не указание России на ее истинное место в мировой политик мало кто сомневается. На месте Путина генсек Хрущев бы точно возмутился таким нарушением «джентльменского протокола». Правда у него была для этого реальная возможность — он присутствовал в ООН лично, а не «по телевизору», да еще и не в прямом эфире.

Интересно, как на такое унижение прореагирует российский МИД и его личный представитель Мария Захарова, так сладостно недавно «вписавшаяся» за честь президента Сербии Александра Вучича, «униженную» протоколом Госдепа США.