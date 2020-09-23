Париж, , 10:02 — REGNUM Выступая в ходе видеоконференции Генеральной Ассамблеи ООН, президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Китай «преодолеть свою вражду», а другие страны — придерживаться многостороннего подхода к внешней политике. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Agence France Presse.

«Мир, который мы имеем сегодня, не сводится к вражде между США и Китаем», — заявил Макрон в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в этом году проходит в формате видеоконференции. По мнению президента, обеспечение международного сотрудничества — это «трудная, но объективно необходимая задача», для осуществления которой следует придерживаться принципа «многосторонней внешней политики».

«Многосторонность, — пояснил президент, — представляет собой не просто догмат, но необходимую реальность». «Все проблемы, которые существовали до санитарного кризиса, то есть рост гегемонии крупных держав, сомнения в эффективности многосторонней внешней политики, слабость международного права, лишь углубят и ускорят его и приведут к глобальной дестабилизации», — резюмировал он.

Напомним, 22 сентября в ответ на выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг все обвинения США, касающиеся причастности КНР к распространению пандемии коронавируса.

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