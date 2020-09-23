Пекин, , 20:05 — REGNUM Китай решительно выступает против клеветы и необоснованных обвинений со стороны США, с которыми президент этой страны Дональд Трамп выступил в общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Дипломат еще раз обратил внимание, что Китай своевременно информировал ВОЗ и международное сообщество о возникновении эпидемии коронавируса, ввел ограничения на въезд и выезд из Уханя и провинции Хубэй, выявил патоген и поделился последовательностью его генома с другими странами, включая США. Официальный представитель МИД КНР также обратил внимание, что на момент закрытия сообщения с КНР в США были зафиксированы лишь около десятка случаев заболевания, поэтому Китай не мог послужить источником массового заражения американцев.

Обвинив Вашингтон в односторонних подходах и международном «буллинге» (давлении) на Китай и другие страны, Ван Вэньбинь подчеркнул, что распространяя клевету, США стараются перевалить на других вину и ответственность за собственные провалы.

Поведение США, по словам китайского дипломата, ставит под угрозу международное противоэпидемиологическое сотрудничество и наносит ущерб интересам китайского и американского народов.