Москва, , 14:44 — REGNUM Россия выполнит свои обещания перед Организацией Объединённых Наций и бесплатно предоставит её сотрудникам отечественную вакцину от коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 сентября в ходе встречи с сенаторами.

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Путин напомнил, что российские специалисты первыми в мире создали эффективную вакцину против новой инфекции. Сотрудники ООН попросили у российской стороны этот препарат.

«Сотрудники обратились с просьбой оказать им содействие соответствующее, в том числе и по вакцинированию, мы, конечно, это сделаем, особенно в нашем регионе», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН Путин заявил о готовности России бесплатно предоставить сотрудникам организации вакцину от коронавируса. Он пояснил, что такие обращения поступали, и Москва «не останется к ним безучастной».

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