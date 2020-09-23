Пекин, , 18:11 — REGNUM В своих докладах на Генеральной Ассамблее ООН лидеры Китая и США критиковали экологическую политику друг друга. В тонкостях климатических заявлений Си Цзиньпиня и Дональда Трампа сегодня разбирается международное информационное агентство Аль-Джазира в статье «Чистый ноль к 2060 году: новая смелая цель Китая по выбросам углерода». Эту задачу Китай намерен решить к 2060 году за 8 пятилеток.

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Выступая 22 сентября 2020 года перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что его правительство планирует повысить обязательства Китая по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского климатического соглашения и призвал к «зеленой революции» всего через несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп обрушил на Пекин обвинения в «безудержном загрязнении» окружающей среды.

Затем генеральный секретарь КПК объявил, что его страна эффективно уравновесит свои выбросы углерода мерами по их компенсации к 2060 году.

« Китай увеличит свой предполагаемый и определяемый на национальном уровне вклад в Парижское соглашение, приняв более энергичные меры и проводя соответствующую политику », — сказал Си Цзиньпин, призвав все страны добиваться «зеленого восстановления мировой экономики в эпоху после COVID-19».

Основной лидер Китая призвал к многосторонним действиям по изменению климата после того, как президент США Дональд Трамп назвал Парижское климатическое соглашение односторонней сделкой и раскритиковал Китай за то, что он является крупнейшим источником выбросов углерода в мире.

Тодд Стерн, представитель США по вопросам климата при администрации бывшего президента Барака Обамы, который работал над заключением двустороннего климатического соглашения с Китаем в 2014 году, сказал, что заявление председателя Китая было «обнадеживающим» шагом.

«С егодняшнее заявление председателя Си Цзиньпина о том, что Китай намеревается достичь углеродной нейтральности до 2060 года, является большой и важной новостью — чем ближе к 2050 году, тем лучше », — сказал он.

В этом году США и Китай пострадали от экстремальной погоды, которая, по прогнозам ученых, будет сопровождать изменение климата. В Китае проливные дожди летом спровоцировали самый суровый сезон наводнений за последние 30 лет, в то время как США переживают один из самых интенсивных сезонов ураганов одновременно с лесными пожарами, опустошающими западные штаты.

В начале своей деятельности на посту президента США Трамп назвал изменение климата «мистификацией», и в 2017 году вывел США из Парижского соглашения, изложив свой взгляд на проблему. Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент, включил изменение климата в свой список серьезных кризисов, с которыми столкнулись США.

Трамп, который отменил или ослабил сотни экологических норм, заявил, что США снизили выбросы углерода больше, чем любая другая страна, участвующая в Парижском соглашении.

« Те, кто нападают на исключительные экологические показатели Америки, игнорируя при этом безудержное загрязнение среды Китаем, не интересуются окружающей средой. Они только хотят наказать Америку. И я этого не потерплю », — заявил Трамп.

Ли Шо, эксперт по климатической дипломатии из Greenpeace, сказал, что обещание Си по климату через несколько минут после выступления Трампа было «откровенно смелым и хорошо просчитанным шагом» и демонстрирует постоянную заинтересованность Си в использовании климатической повестки дня в геополитических целях.

Все подписавшие Парижское соглашение стороны должны обновить свои обязательства по климату до конца года, и тогда Китай сможет опубликовать более подробную информацию о своих климатических планах. Руководство Китая также намерено рассказать больше о своих целях по сокращению выбросов в рамках своего пятилетнего плана на 2021−2025 годы, который будет опубликован в следующем месяце и подробности которого будут обнародованы в марте 2021 года.

Хотя многие аналитики предсказывали, что Китай уже находится на пути к достижению пика выбросов к 2030 году, официальное заявление председателя Китая приветствовал Европейский союз, который ведет переговоры с Китаем, чтобы установить цель по углеродной нейтральности и объявить дату достижения максимума выбросов Китаем. ЕС призвал Пекин перенести дату на 2025 год.

« Я приветствую декларацию председателя Си о том, что Китай установил дату достижения пика выбросов CO2 и станет углеродно-нейтральным к 2060 году », — сказал Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии, добавив, что каждой стране необходимо снижать объемы выбросов для достижения климатических целей.

Ожидается, что европейские официальные лица также будут оказывать давление на Китай, чтобы он ужесточил свои климатические цели — об этом пишет Bloomberg News, ссылаясь анонимный источник. Евросоюз хочет, чтобы Китай прекратил строительство угольных электростанций у себя дома и финансирование их строительства за рубежом.

Другой ключевой вопрос — включают ли климатические планы Китая ограничение на финансирование угольной энергетики. Страна обладает огромным влиянием во всём мире благодаря своей инициативе «Один пояс, один путь». К примеру, за счет китайских инвестиций производство электроэнергии из угля в Пакистане выросло на 57% в этом финансовом году.

Китай также является мировым лидером по внедрению экологически чистых технологий. Чтобы достичь нулевого уровня выбросов менее чем за три десятилетия, стране придется сократить их в два раза. Это, в свою очередь, удешевляет их и позволяет другим странам ставить еще более амбициозные климатические цели.