С какими ещё последствиями морозной погоды столкнулись в регионах РФ, как устраняют аварии, к чему готовиться людям — в трансляции ИА REGNUM .

Крупные аварии на теплосетях возникли сразу в нескольких регионах России, куда пришли аномальные холода. Пока коммунальщики устраняют прорывы в сетях теплоснабжения, замерзают десятки тысяч человек.

В Новосибирске как минимум до середины сегодняшнего дня, 21 ноября, без тепла останутся 12 жилых многоквартирных домов, три детских учреждения, больница и девять прочих зданий. В городе сейчас — 26 °C.

Работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях Новосибирска. nso.ru

Читайте также: В Новосибирске вторые сутки без тепла в мороз остаются 25 объектов

«По поручению губернатора нахожусь на месте аварии, контролирую ситуацию. Находимся в плотном взаимодействии с областной властью. Сейчас ведутся сварочные работы, заменяется 30 метров трубы, — прокомментировал Анатолий Локоть. — По информации на этот момент, ликвидация аварии продлится до 14:00, после чего начнётся заполнение трубы теплоносителем. Это займет еще полтора-два часа, после чего тепло будет поступать в квартиры».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова лично контролирует устранение последствий коммунальной аварии в Кировском районе города. Без отопления и горячей воды остаются 25 объектов.

Читайте также: В Новосибирске после аварии на теплотрассе открыты пункты обогрева

В Новосибирске по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрация Кировского района организовала круглосуточные пункты обогрева населения. Напомним, десятки жилых домов вторые сутки остются без отопления из-за коммунальной аварии. Пункты обогрева открыты в трёх школах. По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области, для обогрева внутренних сетей и подъездов подготовлены десять тепловых пушек. Дополнительно готовы к работе ещё 40 пушек. Новосибирцы уже установили в своих квартирах 28 предоставленных муниципалитетом обогревателей, ещё 40 есть в пунктах выдачи, 50 — в резерве.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что сроки окончания ремонтных работ на месте коммунальной аварии в Кировском районе Новосибирска пришлось продлить с 7:15 до 14:00 (время местное) 21 ноября.

Напомним, два два дня назад, 19 ноября 2019 года, из-за дефекта на теплотрассе по ул. Комсомольская, 4 без тепла остались 43 многоквартирных жилых дома, семь детских учреждений, поликлиника и девять административных зданий.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее прервал работу на форуме «Транспорт России — 2019» и срочно вернулся в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях. Рано утром сегодня, 21 ноября, он провёл совещание в оперативном штабе, развёрнутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание в оперативном штабе, развёрнутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска.

Читайте также: В Новосибирске тепло после коммунальной аварии вернулось в 34 здания из 60

«31 многоквартирный дом и три детских учреждения подключили к теплоснабжению, временно нарушенному из-за дефектов на теплотрассе. Об этом доложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на экстренном совещании в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска», — уточнили в ведомстве.

В Новосибирске после крупной коммунальной аварии теплоснабжение восстановлено в 34 зданиях, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В Новосибирске с приходом морозов ежедневно по вечерам на улицы города выезжает «Автобус спасения» — мобильный пункт обогрева для людей, оставшихся без жилья. Это проект Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан. Автобус объезжает места, где чаще всего собираются бездомные. За один выезд помощь оказывается более, чем десяти пострадавшим от холода. В мобильном пункте обогрева есть горячие питье и еда, при необходимости может быть оказана первичная медицинская помощь. Некоторых бездомных забирают на ночлег в приют. И если у человека есть желание, то ему предоставляется временное жилье и помощь в восстановлении документов.

Подробности в материале: В Оренбурге из-за ЧП к обходу дворов привлекли чиновников и общественников

Утром 21 ноября к обходу домовладений в частном секторе подключились представители администрации Южного округа, общественных организаций. Учеников школ № 46 и 24 попросили позвонить родителям и предупредить о посещении специалистов газовых служб.

В Оренбурге после аварии на газорегуляторных пунктах с целью ускорить подачу тепла в жилые дома проводят подворовой обход. В мероприятии, кроме газовиков, задействованы чиновники и общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Читайте также: Прокуратура Новосибирска начала проверку после аварийного отключения тепла

«Прокуратура оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Новосибирская прокуратура проводит проверку после сообщений об отсутствии теплоснабжения в жилых домах в Кировском районе Новосибирска.

В столице Якутии с каждым днём становится холоднее. 22 ноября, по прогнозам синоптиков, столбик термометра в Якутске опустится до — 34 градусов.

Читайте также: В Оренбурге назвали причину крупной аварии на газорегуляторных пунктах

Более 5 тыс. домовладений остается без тепла. Ночь люди провели в холодных домах. Стоит отметить, что в ночное время температура воздуха опускалась до 23 градусов по Цельсию ниже ноля.

«Данный этап работ — самый затратный по времени, так как связан с вопросом обеспечения доступа в каждое домовладение. В целях безопасности газоснабжения наши специалисты должны провести проверку работоспособности газового оборудования в домах абонентов на предмет наличия утечек газа», — сказала заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург» Юлия Гених.

В Оренбурге специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» продолжают восстановление газоснабжения в центре города. Авария произошла на двух газорегуляторных пунктах в 18:00 местного времени (16:00 мск) 20 ноября, работу пунктов восстановили 21 ноября в 02:18. С этого момента начался пуск газа в распределительные сети и поквартирный обход абонентов.

После затянувшегося аномального тепла в Воронежскую область пришли настоящие зимние морозы — если ещё накануне, 20 ноября, температура воздуха была выше нуля, то в ночь на 21 ноября похолодало до — 7 градусов. Днём 21 ноября ожидается от трёх до пяти градусов мороза, а в ночь на 22 и 23 ноября — до — 11. Такая морозная погода продержится в регионе как минимум до понедельника 25 ноября.

Об этом: Камское водохранилище превратилось в каток

В Пермском крае замерзло Камское водохранилище. Объект превратился в гигантский каток. Об этом в соцсети сообщил специалист ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Минздравом Новосибирской области приняты меры для продолжения работы поликлиники №13, — уточнили в обладминистрации. — Для поддержания комфортной температуры и продолжения приема пациентов в учреждении установлены электрообогреватели».

Поликлиника №13 в Кировском районе Новосибирска, которая оказалась в зоне аварийного отключения теплоснабжения, продолжает приём пациентов, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Читайте об этом: Энергетики в морозы оставили тюменцев без света, тепла и воды

Жители сёл и деревень Тюменского района устали от модернизации оборудования на электрических сетях, которая сопровождается постоянными отключениями электроэнергии. В деревнях Решетникова и Борки ситуация усугубляется тем, что здесь нет централизованного тепло‑ и водоснабжения — инфраструктура работает на электричестве.

«20 ноября после усиления морозов в Сибири крупные аварии произошли сразу в двух региональных столицах — Барнауле и Новосибирске. Все лопнувшие трубы были проложены более 30 лет назад. Оба повреждение сопровождались ограничением теплоснабжения в домах жителей и социальных учреждениях», — говорится на официальном сайте СГК.

В Сибирской генерирующей компании коммунальную аварию, из-за которой 60 объектов, в том числе десятки жилых домов, на двое суток остались без тепла, объяснили изношенностью труб.

«Её возраст — 41 год. Обычно возраст эксплуатации трубы — 20−25 лет», — отметили в СГК.

В СГК показали старую трубу, на которой случился порыв в Кировском районе Новосибирска.

СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту ненадлежащего теплоснабжения в мороз жителей города-курорта Яровое, где, как было сказано в сообщениях алтайских СМИ, регулярно происходят перебои с подачей тепла. Причём речь идёт не только о многоквартирных домах горожан, но и о социально-значимых объектах.

По данным старшего помощника руководителя ведомства Людмилы Рязанцевой , речь идёт о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

СУ СК РФ по Алтайскому краю, проведя доследственную проверку, нашёл основание для возбуждения уголовного дела по факту гибели в морозы на пожаре 62-летней жительницы Бийска и её 10-летнего внука .

Отметим, что 19 ноября в 23:47 (время местное) из-за дефекта на теплотрассе по ул. Комсомольская, 4 в Новосибирске без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13), а также девять административных зданий.

В брифинге примут участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов , начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев и директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев .

«На брифинге речь пойдет о завершении работ по восстановлению теплоснабжения в 25 зданиях, в том числе 12 многоквартирных домах в Кировском районе Новосибирска», — отметили в обладминистрации.

Пресс-служба правительства Новосибирской области анонсировала брифинг о восстановлении теплоснабжения в Кировском районе Новосибирска. Он пройдёт сегодня, 21 ноября, в 16:30 (время местное).

Этот город-курорт отапливается только одним котлом ТЭЦ, и то не на полную мощность — из-за экономии. Но специалисты говорят: чтобы согреть Яровое в такие морозы, нужно запустить сразу два котла. И использовать качественный уголь, а не то, что сейчас.

Жители Ярового (Алтайский край) мерзнут в своих квартирах и ходят по дому в лыжных костюмах, передаёт ИА « Амител ».

Завтра, 22 ноября, вместе с небольшим снегом регион накроет сильным ветром с порывами 15−20 метров в секунду. Тем временем вплоть до 24 ноября преобладающие ночные температуры воздуха в Забайкалье составят минус 23−28°С (при прояснении 32−37°).

ГУ МЧС по Забайкалью со ссылкой на синоптиков известило о надвигающейся непогоде.

Подробности в материале: В Оренбурге раскритиковали работу мэрии и газовиков в нештатной ситуации

«В итоге, в лучшем случае, устранят к вечеру, когда люди попадут в свои дома после работы. Причина в элементарной непредусмотрительности, в том, что вместе с городом не провели работу с населением», — сказал Паслер.

Глава региона подчеркнул, что аварию должны были устранить к полудню 21 ноября (10:00 мск), однако сроки не выдержаны.

В Оренбурге губернатор Денис Паслер провел оперативное совещание по вопросу подключения газа в дома Оренбурга после ЧП, когда без тепла оказались 6 тыс. жителей частных и многоквартирных домов в центре города. Он подверг критике работу муниципальных чиновников и газовиков в нештатной ситуации, сообщает телеграм-канал «Пул №56».

В ближайшие часы к теплоснабжению подключают 12 жилых домов, три детских и одно лечебное учреждение.

«Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления. Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной», — уточнили в теплосетевом подразделении организации.

Все дома Новосибирска, пострадавшие от коммунальной аварии, в ближайшие часы получат тепло, сообщили в Сибирской генерирующей компании. По данным СГК, энергетики закончили ремонт теплотрассы и приступили к заполнению системы отопления теплоносителем.

«Даже если одна ТЭЦ не работает, это означает, что в каком-то населённом пункте нет тепла. Это недопустимо», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, которое проходит сейчас в Москве.

В соцсетях и мессенджерах оренбуржцы бьют тревогу по поводу затянувшегося подключения жилого фонда к отоплению. Добавим, в Оренбурге морозно, в ночные часы температура воздуха составила 19−23 градуса по Цельсию ниже ноля, в первой половине дня 21 ноября — 14 градусов ниже ноля.

В Оренбурге на 13:00 местного времени (11:00 мск) восстановлено газоснабжение в 1,7 тыс. домах: 1100 — частных домах и 600 квартирах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Информация о проблемах с прохождением отопительного сезона в Канске появилась в местных массмедиа 21 ноября. Сообщалось, что из-за холода в квартирах люди вынуждены спать в одежде. На котельной, которая оказалась в частных руках, из-за нехватки угля несколько раз останавливалась работа котлов.

В Красноярском крае проводится проверка по факту перебоев с подачей тепла в квартиры жителей города Канска. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Об этом: В замерзающий челябинский городок направят бригады из соседних районов

Из-за аварий на теплосетях в военном городке Чебаркуля в Челябинской области в течение нескольких дней остаются без теплоснабжения 14 домов и два детских сада.

Вечером 21 ноября губернатор Виктор Томенко проведет экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будет выработано решение о восстановлении нормального теплоснабжения Ярового. В совещании кроме членов правительства региона примут участие руководители прокуратуры края, Главного управления МВД, Главного управления МЧС и Управления Федеральной службы безопасности.

Подробности в материале: В жилые дома Новосибирска спустя два дня после аварии дали горячую воду

«В настоящий момент повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. Горячая вода подана во все дома и соответствует нормативным параметрам — 60−65 градусов, с 16:30 начался запуск системы отопления по домам», — сообщил директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев на брифинге».

Горячая вода появилась в 12 жилых домах Кировского района Новосибирска, которые на два дня остались без тепла из-за коммунальной аварии. Вскоре в этих домах появится и тепло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На вчерашний вечер осталось 12 неподключенных к отоплению домов. Это 8 914 человек, из них 2 977 детей. Было принято решение о выдаче отопительных приборов: 88 радиаторов было выдано вчера вечером. Мы понимали, что повысится нагрузка на электрические сети. Поэтому по согласованию с РЭС дежурила их бригада, был выведен штат электриков УК, которые проверяли работу устройств. Свои функции город полностью выполнил, мы выполнили все задачи, расписанные решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — уточнил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев .

В устранении коммунальной аварии в Кировском районе Новосибирска и ее последствий участвовали службы Сибирской генерирующей компании, МЧС, областной администрации, мэрии города Новосибирска, МАСС, говорилось сегодня, 20 ноября, на брифинге, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

По данным газовиков, на 16:30 местного времени (14:30 мск) тепло поступило в 5 300 квартир, из них 2 800 — индивидуальный частный сектор, или 91% от общего количества.

В Оренбурге специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» завершают возобновление газоснабжения в домах, в которые отопление отключилось из-за аварии на газорегуляторных пунктах вечером 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

15:47 21.11.2019

Ямальский город Лабытнанги вечером 20 ноября погрузился во тьму. Электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. Причиной аварии стало срабатывание системы автоматической защиты электростанции города.

[[[quote-0]]]

Подробности в материале: «Умные машины» оставили ямальский город без света

16:27 21.11.2019 В Оренбурге 21 ноября на 17:30 местного времени (15:30 мск) после аварии и отключения газоснабжения более 6 тыс. абонентов тепло поступило во все дома, где хозяева обеспечили доступ специалистам газовой службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Оренбург». По данным газовиков, тепло поступило в 99% частных жилых домов и 83% квартир. Стоит отметить, с момента аварии прошли сутки. «Возобновление подачи газа в оставшиеся квартиры будет произведено по мере предоставления жильцами доступа специалистам газовой службы», — сказали АО «Газпром газораспределение Оренбург». Читайте также: В Оренбурге после ЧП возобновили отопление 99% домов и 83% квартир

16:30 21.11.2019 В Оренбурге прокуратура проводит проверку по факту массового отключения газоснабжения многоквартирных и частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры. После анализа ситуации надзорное ведомство намерено дать оценку действиям газоснабжающих организаций, допустившим нахождение людей при низких температурах воздуха в опасных для жизни и здоровья условиях. «В случае выявления нарушений законодательства в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, вплоть до процессуальных решений об уголовном преследовании», — заявили в прокуратуре Оренбуржья. Подробности в материале: В Оренбурге проводят проверку по факту отключения тепла в жилом фонде

17:35 21.11.2019 «Газпром газораспределение Оренбург». Восстановление газоснабжения.orenburg.ru

17:42 21.11.2019 Воспитанники детского сада в селе Нижний Саянтуй в Бурятии вынуждены из-за холода находиться в помещении в верхней одежде. По данным местных СМИ, температура в дошкольном учреждении не поднимается выше 10−13 градусов, несмотря на это руководство учреждения не принимало никаких дополнительных мер к исправлению ситуации. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию. Читайте также: Из-за холода в детсаду в Бурятии дети вынуждены играть в куртках

17:53 21.11.2019 В Тюменской области прокуратура проводит проверку в связи с аварией на трубопроводе в Тобольске. Обнаружено повреждение задвижки дренажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве. Авария случилась вечером 20 ноября 2019 года на участке магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ. Подробности в материале: Нагорная часть Тобольска осталась без тепла — выявляются виновные

18:07 21.11.2019 Тепло в дома Кировского района Новосибирска планируется подать до 22:00 (время местное) 21 ноября, сообщили в Сибирской генерирующей компании. «Сварочные работы на теплотрассе по ул. Комсомольской в Кировском районе Новосибирской области завершены, трасса поставлена на заполнение», — уточнили в СГК. Об этом: СГК сообщила время начала подачи тепла в попавшие под аварию дома

18:15 21.11.2019 Отопление подано во все 12 домов, которые на протяжении последних суток были без тепла из-за аварии на теплотрассе по улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска, сообщили в Сибирской генерирующей компании. «Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. С 16:30 начался запуск системы отопления по домам, — рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев. — Работа эта будет вестись управляющими компаниями совместно с нами, при контроле параметров. Потребуется определенное время, еще несколько часов». По состоянию на 20:00 (время местное) 21 ноября тепло поступает во все дома и социальные объекты по улицам Комсомольская, С. Кожевникова и Герцена — таковы данные управляющих компаний. Подробности в материале: Во все 60 объектов Новосибиирска вернулось тепло

18:43 21.11.2019 В Оренбурге введен режим повышенной готовности. Решение принято вечером 21 ноября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В связи с неблагоприятными погодными условиями в режим функционирования повышенной готовности приведены органы управления и силы Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Напомним, вечером 20 ноября в Оренбурге из-за аварии на газорегуляторных пунктах без тепла остались более 6 тыс. домов и квартир. На 17:00 местного времени (15:00 мск) 21 ноября неподключенными числятся 42 частных дома и примерно 600 квартир. Газоснабжение не могут восстановить из-за отсутствия хозяев, в результате у специалистов газовой службы возникли трудности с доступом в холодные квартиры и дома. Об этом: «Угрозы ЧС нет»: из-за ЧП в Оренбурге объявили режим повышенной готовности

18:52 21.11.2019 С 22 ноября в Яровом (Алтайский край) вводится режим ЧС.

18:55 21.11.2019 Губернатор края Виктор Томенко распорядился обеспечить стабильные поставки угля и качественное инженерное сопровождение эксплуатации технического оборудования станции.

18:55 21.11.2019 Минтранс Алтайского края обеспечит приоритетную поставку угля железнодорожным транспортом.

18:57 21.11.2019 Решение о ЧС принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло в правительстве края.

18:58 21.11.2019 Режим ЧС введён в городе-курорте Яровое из-за перебоев со снабжением теплом и горячей водой. Причиной стали проблемы на местной ТЭЦ, которая не справляется с отоплением города. Читайте также: Режим ЧС введён в городе Яровое на Алтае из-за проблем с подачей тепла

20:07 21.11.2019 Виктор Томенко. altairegion22.ru

20:09 21.11.2019 Рассмотрение вопроса о нарушении жизнеобеспечения населения города Яровое. altairegion22.ru

20:10 21.11.2019 Рассмотрение вопроса о нарушении жизнеобеспечения населения города Яровое. altairegion22.ru

20:12 21.11.2019 В Ульяновске по улицам Рябикова и Кузоватовской произошла авария на трубопроводе. В результате отключена подача тепла в 22 многоквартирных дома, два учреждениях здравоохранения и два детсада. Подробнее: В Ульяновске авария на трубопроводе оставила без тепла жителей 22 домов

21:22 21.11.2019 В Яровом (Алтайский край), где вводится режим ЧС, ночь на 22 ноября до 25 градусов мороза. Днём 22 ноября ожидается около 16 градусов ниже нуля.

21:25 21.11.2019 Прорыв трубопровода по улицам Рябикова и Кузоватовской. Администрация Ульяновска

21:37 21.11.2019 Объекты социальной сферы в Засвияжском районе подключают к теплоисточнику. Аминистрация Ульяновска

22:30 21.11.2019 Жители домов на двух улицах в Курске в мороз остались без тепла и горячей воды, пишет Курс.com. Оказался повреждён ветхий участок тепломагистрали. Задействованы две ремонтные бригады и пять единиц техники. Планируется, что ремонт будет завершен до 00:00 22 ноября.

22:31 21.11.2019 Ночью в Курске ожидается до — 10 °C.

04:04 22.11.2019 На улицах Курска. kurskadmin.ru

04:07 22.11.2019 Повреждение теплосетей на улице 50 лет Октября в Курске. vk.com/kurskpressa

05:09 22.11.2019 Жители Тобольска, дома которых остались без отопления из-за аварии в нагорной части города, согреваются при помощи обогревателей. vk.com/typical_tobolsk

07:49 22.11.2019 В городе-курорте Яровое (Алтайский край) ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением. Сначала из строя вышел один из котлов ТЭЦ, затем оказалось, что на предприятии используют некачественный уголь. Городу выделили топливо из стратегического запаса края, но и это не помогло. Жители города продолжают замерзать в собственных квартирах, — пишет ИА «Амител»

08:05 22.11.2019 В Оренбурге на 06:00 местного времени (04:00 мск) 22 ноября последствия ЧП, в результате которого более 6 тыс. домов и квартир остались без отопления, полностью ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Оренбург». Подробности в материале: В Оренбурге после ЧП полтора суток ушло на пуск тепла во все дома

08:12 22.11.2019 22 ноября текущего года в Башкирии ожидаются ледяной дождь, замерзающая морось, гололед, на дорогах гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

08:20 22.11.2019 Жители Ярового демонстрируют температуру в помещениях. instagram.com/evgeniylikeyou

08:25 22.11.2019 Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин 21 ноября провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. orenburg.ru

08:32 22.11.2019 Жители Рубцовска (Алтайский край) занимают очередь в городскую поликлинику № 3 с пяти утра и стоят на улице. Видео с места событий опубликовано в сообществе «Инцидент Рубцовск». Автор ролика рассказывает, что около поликлиники собираются люди и ожидают своей очереди в регистратуру на улице. По словам женщины, их не пускают даже в тамбур.

08:48 22.11.2019 В Москве в выходные дни (23 и 24 ноября) ожидается морозная и солнечная погода. Температура воздуха днём составит −3…−5 °С. Антициклон с Арктики, пришедший в столицу в начале недели холодный воздух, останется до 25 ноября. Читайте также: Москвичам обещают в выходные мороз и солнце

08:50 22.11.2019 Количество жертв пожаров, случившихся в Алтайском крае за последние морозные дни, возросло до восьми. О новой трагедии, случившейся в барнаульском посёлке Гоньба 21 ноября сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Читайте подробнее: Ещё одна женщина погибла в огне пожара на Алтае

08:56 22.11.2019 Ликвидация пожара в частном одноэтажном жилом доме в поселке Гоньба города Барнаула. 22.mchs.gov.ru

09:09 22.11.2019 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в южных районах Приангарья ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с, снег. На дорогах области снежный накат, гололедица.

09:12 22.11.2019 Жители села Кусак Немецкого национального района (Алтайский край) жалуются на холод в домах. Как передаёт ГТРК «Алтай», Кусак уже не в первый раз попадает в трудности во время морозов. Жители рассказали, что в котельной объясняют некачественное отопление тем, что уголь завезли с песком, снегом. Так как в домах холодно, люди планируют требовать перерасчёта за некачественно оказанную услугу.

09:17 22.11.2019 Уборка снега на улицах Иркутска. admirk.ru

09:35 22.11.2019 Уже несколько дней температура в домах жителей алтайского города-курорта Яровое, а также в социальных учреждениях и административных зданиях города, составляет в среднем + 14…+ 19 градусов Цельсия. На ТЭЦ работает один котёл, не хватает топлива, чтобы затопить второй. А имеющийся уголь — с большой влажностью, и практически не пригоден для использования.

09:57 22.11.2019 В четырёх многоквартирных домах Барнаула после коммунальной аварии в морозы лопнули батареи во всех подъездах.

10:00 22.11.2019 Житель Барнаула Сергей Васильев: «В нашем доме из-за прорыва на теплотрассе в морозы пострадал, в основном, первый подъезд, в подвале которого находится тепловой узел. Пар был такой, что на расстоянии полуметра люди друг друга не видели. В трёх квартирах начали отклеиваться обои, до сих пор в них большая влажность, ремонт, который был сделан, пошёл насмарку. Жителям придётся кому-то предъявлять претензии. Пока что люди хотят предъявить претензии ЖЭУ, но там ответили, что авария произошла не по их вине». Цитата «Вести-Алтай».

10:07 22.11.2019 Повреждение тепловой сети на улице Горно-Алтайская в Барнауле 22 ноября. barnaul.org

10:18 22.11.2019 Из-за снегопадов и 30-градусных морозов в Алтайском крае встала спецтехника. Водители не могут подъехать к контейнерным площадкам и вынуждены фотографировать заметённые улицы, чтобы объяснить, почему не забрали коммунальные отходы.

10:37 22.11.2019 С наступлением морозов в Барнауле одно за другим происходят коммунальные ЧС, связанные с порывом теплосетей. Вот и сегодня, 22 ноября, мэрия города сообщила об устранении аварии на внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм по адресу: ул. Горно-Алтайская, 14а. Цитата с сайта администрации Барнаула Читайте также: Барнаул вновь «порвало»: без тепла в мороз остались более тысячи человек

10:38 22.11.2019 В Москве прошедшей ночью столбики термометров впервые с начала осени преодолели отметку в десять градусов. Об этом сообщал ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков. Он уточнил, что минимальная температура в столице, по данным на 08:00 22 ноября на станции ВДНХ, составила — 10,6 °С. «За последние десять лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году — минус 7,7 °С, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние десять лет», — приводит РИА Новости слова метеоролога. Читайте подробнее: В Москве зафиксирована самая холодная ночь за десять лет

10:52 22.11.2019 Десятки жителей Новоалтайска вынуждены пережидать суровые морозы в многоэтажке, где прямо сейчас ведется капитальный ремонт крыши. При этом в рамках работ некоторые квартиры заливает водой. Не видя иного выхода, жильцы дома уже начали утепляться своими силами. Однако в администрации города, как сообщает ГТРК «Алтай», заявили, что не оставят людей в беде и окажут им помощь.

11:18 22.11.2019 Собственник ТЭЦ алтайского города-курорта Яровое прокомментировал введение режима ЧС в городе. По его мнению, в том, что город мёрзнет, виновато бездействие властей. И это при том, что пару дней назад в сложившейся ситуации краевые и городские власти обвиняли его самого, — ИА «Амител».

11:19 22.11.2019 В Башкирии в селе Воскресенское Мелеузовского района местные жители в социальных сетях жалуются, что вынуждены перебираться в хлебный магазин через узкий самодельный мост. При этом порой приходится ползти по нему.

11:20 22.11.2019 ТЭЦ в Яровом. altairegion22.ru

11:50 22.11.2019 Выходные дни 23 и 24 ноября в Москве будут холодными, так как на погоду влияет арктический антициклон. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает 22 ноября RT. Ночами в центре Москвы будет −8…−10 °С, а в спальных районах до — 12 °C. Днем воздух прогреется примерно до — 6 °C. Подробности в материале: Московское метеобюро предупредило о холодных выходных

11:58 22.11.2019 С наступлением зимних холодов в Иркутской области отмечается рост числа пожаров в жилом секторе и гибели людей. Только за первую половину дня 22 ноября здесь зафиксировано 14 пожаров. В результате двух из них — в Усильском и Тулунском районах погибли три человека, ещё один получил травмы. Всего за прошедшие сутки были спасены 18 человек. Читайте также: На пожарах в Приангарье всё чаще гибнут люди

12:02 22.11.2019 Алтайским городам-курортам в текущем отопительном сезоне решительно не везёт. Если в Яровое, в самые морозы, завезли некачественный уголь и тысячи граждан теперь мёрзнут в своих квартирах, то в Белокурихе — другая напасть. Там граждане несколько лет платили за тепло по завышенному тарифу, в который были включены траты коммунальщиков на автомойку, кофемолку и прочие расходы. Подробности в материале: Жители Белокурихи платили не только за тепло, но и кофемолку с автомойкой

12:15 22.11.2019 Целых алтайских 10 депутатов и чиновников топтались на морозе у закрытых дверей в Лебяжинской туберкулезной больницы, которую чиновники намеревались «оптимизировать». ИА «Банкфакс» приводит слова депутат горсовета Владимира Белкина: — Мы видим, что люди внутри ходят, но двери закрыты, нам было сказано: решайте через министерство, как сюда попасть. В итоге мы просто ходили вокруг корпусов. Это беспардонно, люди стояли на морозе. Из больницы не смогли даже кого-то прислать, чтобы с нами поговорить. Читайте также: Бунт врачей на Алтае: ещё один коллектив медиков заявил о проблемах

12:21 22.11.2019 Яровое [(сс)MadJager]

12:29 22.11.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после приезда премьер-министра РФ Дмитрий Медведева и последующих событий оказался в непростой ситуации, пишет канал «Земля Сибири»: «Теперь любое ЧП будет рассматриваться чуть ли не через лупу и преподносится как бессилие исполнительной власти. Стоит ли удивляться той быстроте, с которой Томенко метнулся из Москвы, где у него было заседание рабочей группы Госсовета по сельскому хозяйству, в Яровое. Да, алтайский глава ситуацию с некачественным углем прошляпил, что ему идет в «минус». В «плюсах» — смог вырулить, собрать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и перевести решение проблемы по ЖКХ в ручное управление». Читайте также: Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву

13:00 22.11.2019 Жителям Барнаула, оставшимся сегодня, 22 ноября, без тепла в морозы из-за коммунальной аварии на теплосетях, придётся ещё несколько часов подождать завершения аварийных работ. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, к сожалению, устранить повреждение к 16:00 местного времени не удалось. Причиной стало выявление ещё одного повреждения трубопровода. Читайте подробнее: Порыв за порывом: в Барнауле не могут починить теплотрассу в мороз

13:11 22.11.2019 Морозы на Алтае. 22 ноября в Солонешенском районе разлилась река Ануй. Движение для всех видов транспорта на региональной трассе временно перекрыли,предупредили в краевой ГИБДД.

13:15 22.11.2019 Жители Барнаула, переживающие сильные морозы, приятно удивлены, когда на улице к ним подходил и предлагал стаканчик горячего чая «человек-паук». «Морозы проверяют на прочность жителей нашего региона. Люди они закаленные, поэтому переносят все погодные капризы со свойственным сибирякам спокойствием и стоицизмом. На работу — по морозу, домой — также идут, кутаясь и закрываясь от холода и снега. Ну если вдруг кто-то предложит согреться и угостит теплым чаем, то не откажутся. Мелочь, но приятно», — пишет «Алтайская правда». Цитата из видео

14:16 22.11.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с введением ЧС из-за отопления в Яровом: «Режим ЧС в Яровом будет продолжительным — до нормализации работы ТЭЦ и выхода ее на понятный режим работы».

14:24 22.11.2019 Более тысячи жителей Барнаула, которым сегодня утром, 22 ноября, отключили тепло в морозы из-за коммунальной аварии на внутриквартальных сетях, получили долгожданное известие об окончании восстановительных работ. Об этом: В Барнауле устранили коммунальную аварию

14:41 22.11.2019 В Алтайском крае сформирован межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Яровое. «Штаб предусматривает взаимодействие всех структур: органов исполнительной власти, муниципалитета, федеральных структур, которые могут влиять на решение задач, поставленных губернатором Алтайского края Виктором Томенко на заседании краевой комиссии по стабилизации ситуации в Яровом. Могут потребоваться усилия не только со стороны органов местного самоуправления, Правительства Алтайского края, но и федеральных структур: Ростехнадзора, полиции, МЧС России. Это дает нам возможность четко понимать обстановку, планировать свою работу для того, чтобы выполнить поставленные губернатором задачи», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Степаненко.

14:48 22.11.2019 Морозы в Сибири начнут постепенно отступать, поделилась новостью на Первом канале из Гидрометцентра России Лариса Дрожжина. По данным синоптиков, в виду того, что вдоль побережья северных морей идут атлантические циклоны, уже завтра, 23 ноября, в Уральском регионе выпадет небольшой снег и произойдёт повышение температуры (ночью −6…−11 ниже нуля, днем −2…−7). Снег, правда уже не такой интенсивный, пройдет в Омской области и на юге Тюменской. По сравнению с сегодняшним днем, там потеплеет градусов на 5 градусов (ночью до — 15 °C, днем −5…−10).

14:50 22.11.2019 Тепло придет в Красноярский край. В центральных и южных районах ближайшей ночью температура опустится до до — 30 °C, зато днем резко станет теплее аж до — 15 °C. В воскресенье, 24 ноября, будет ещё выше на 2−3 градуса. Правда, кроме потепления придет еще снег, метели, а ветер усилится до 18 м/с, — сообщает Росгидромет.

14:53 22.11.2019 В Иркутскую область тепло придет только в воскресенье, 24 ноября. Большую часть выходных будет холодно, на 5 градусов ниже нормы. По ночам до — 25 °C, местами и до 35 °C. Днем в субботу минус 13−18°С, в воскресенье от мину 6 до 11 °C.

14:55 22.11.2019 Как ни странно, в северных районах Сибири сейчас намного теплее, чем на юге. Днем всего минус 3−8°С. А вот в воскресенье, 24 ноября, температура начнет понижаться. На Ямале похолодание будет резким: ночью там 30 °C мороза, днем минус 20−25°С. В Ханты-Мансийском автономном округе пока еще только минус 6−11°С, но в начале следующей недели 20-ти градусные морозы доберутся и туда, сообщает Росгидрометцентр.

14:57 22.11.2019 Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 23 ноября 2019 года. Цитата с сайта Росгидрометцентра

15:02 22.11.2019 Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 26 ноября 2019 года. Цитата с сайта Росгидрометцентра.

15:50 22.11.2019 Вслед за Сибирью и Центральной Россией морозная погода постепенно придет и в Петербург, который в ноябре 2019 года был просто избалован аномальным для этого месяца теплом. «Санкт-Петербург в выходные ждет морозный антициклон», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По ночам будет −6…−8 градусов, в дневные часы −2…−4 градуса.

16:05 22.11.2019 Врачи в Петербурге не смогли спасти пожилого мужчину, обварившегося в кипятке в конце октября в результате дефекта трубы с горячей водой. В прошлом отопительном сезоне в городе из-за прорывов теплотрасс погибли три человека. Читайте также: В Петербурге умер пенсионер, обварившийся из-за лопнувшей теплотрассы

16:08 22.11.2019 Санкт-Петербург. 22.11.2019

17:46 22.11.2019 Нынешнее арктическое вторжение холодного воздуха на территорию России — самое мощное в XXI веке, сообщили специалисты Центра погоды «Фобос». "Заморозил Россию наблюдающийся на периферии антициклона восточный поток. А вот к побережью Белого моря, на Кольский полуостров, в Карелию западные ветры по-прежнему несут согретый Гольфстримом воздух. И он постепенно будет пробиваться и дальше, на Урал и в Сибирь», — объясняют синоптики. «Но по мере продвижения на восток воздух будет остывать, и сибиряки на столь же значительное повышение температуры рассчитывать не смогут», — добавили в «Фобосе».

18:09 22.11.2019 Новый Уренгой.22.11.2019

19:35 22.11.2019 На европейской территории России погодой управляет мощный и обширный антициклон. В зоне его влияния сухо, солнечно и морозно, сообщили вечером 22 ноября в Гидрометцентре России. «Температура на 3−5° ниже климатической нормы и больше соответствует декабрьским значениям. Атлантические циклоны вынуждены проходить по северной периферии антициклона, вдоль арктических морей», — объяснили синоптики.

19:36 22.11.2019 Омск. 22.11.2019

19:39 22.11.2019 Тюмень. 22.11.2019

19:40 22.11.2019 В Чебоксарах произошли две аварии на трубопроводах. В результате было ограничено поступление тепла и горячей воды в ряд социальных учреждений и десятки многоквартирных домов. Ремонтные работы шли 22 ноября. Подробности в материале: В Чебоксарах за день произошли две аварии на теплотрассах

19:42 22.11.2019 Красноярск.22.11.2019

19:48 22.11.2019 Иркутск.22.11.2019

20:57 22.11.2019 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 23 ноября на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на территории Якутии ожидается снег, местами метель, порывы ветра до 20 м/с. А в Сахалинской области прогнозируется налипание мокрого снега, усиление ветра на побережье до 22 м/с.

21:15 22.11.2019 В южные широты Сибири потепление придёт при спокойной погоде, прогнозирует Центр погоды «Фобос»: "Самое существенное повышение температуры, например, в Тюмени прогнозируется в выходные: после полудня до −4…−5, что близко к уровню ноябрьской нормы. Правда, с началом новой недели в городе опять похолодает, но не так экстремально, как ранее».

21:39 22.11.2019 Около 40 тысяч человек остались без тепла и горячей воды в Курске, сообщает Минэнерго РФ. По данным ГУ МЧС РФ, в зоне отключения — около 20 тыс. человек. Подробности в материале: Курск остался без тепла: мёрзнут десятки тысяч жителей

21:47 22.11.2019 Якутск. Площадь Орджоникидзе. 22.11.19

21:55 22.11.2019 Проверка теплосетей. Курск. ГУ МЧС России по Курской области

22:15 22.11.2019 Из-за повреждения тепломагистрали в Курске без тепла остались около 40 тысяч человек. Об этом: В Курске из-за аварии без тепла остались около 40 тысяч человек

10:45 Не смотря на установившуюся в Тульской области минусовую температуру, в Кимовском районе 22 ноября было зафиксировано цветение ковыля, сообщили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле». Скорее всего степное растение начало цвести еще в теплый период ноября, а его соцветия после наступления заморозков остались в неизменном виде, хотя и погибли.

10:48 В Курске 40 тыс. жителей остались без отопления в 10-градусный мороз. В зону отключения попали и социальные объекты — школы, детские сады, колледж, поликлиники.

11:06 Самая низкая температура воздуха с начала осени зафиксирована метеорологами в Москве. Подробности в материале: Москва пережила самую холодную ночь с начала осени