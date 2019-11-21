Тюменский район, Тюменская область, , 04:40 — REGNUM Жители сёл и деревень Тюменского района устали от модернизации оборудования на электрических сетях, которая сопровождается постоянными отключениями электроэнергии. В деревнях Решетникова и Борки ситуация усугубляется тем, что здесь нет централизованного тепло‑ и водоснабжения — инфраструктура работает на электричестве, сообщает телерадиокомпания «Регион-Тюмень».

Насосное и котельное оборудование в домах этих деревень автономное и зависит от подачи электроэнергии. Нет электричества — нет не только света, но и воды, и тепла. От холода спасают газовые плиты, которые используются сельчанами сейчас не только для приготовления пищи. Но в деревне Борки часть домов не газифицирована, и люди лишены возможности обогреться даже от плиты.

В «Тюменских распределительных сетях» не отрицают частые отключения, оправдываясь заменой устаревших проводов на современные, деревянных опор — на бетонные. Реконструкция должна быть завершена до 30 января 2020 года.

Тем временем жители Тюменского района недоумевают, почему модернизация электрооборудования проводится среди зимы, а не в тёплые летние дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители деревни Ушаково Тюменского района уже жаловались губернатору области Александру Моору на модернизацию, которая оставила их без света и тепла, заявив о готовности к бунту.

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