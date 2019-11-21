Чебаркуль, Челябинская область, 21 ноября 2019, 12:03 — REGNUM В Челябинской области помощь в ликвидации аварии на теплосетях в военном городке Чебаркуля окажут ремонтные бригады из соседних районов. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварий на теплосетях в военном городке Чебаркуля более десяти домов в течение нескольких дней остаются без теплоснабжения. В связи со сложившейся ситуацией губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в Чебаркуль, где в оперативном режиме выслушал доклады о проведении ликвидации последствий аварий и обсудил график предстоящих работ.
Напомним, что на данный момент без тепла остаются 14 домов и два детских сада.