Чебаркуль, Челябинская область, , 12:03 — REGNUM В Челябинской области помощь в ликвидации аварии на теплосетях в военном городке Чебаркуля окажут ремонтные бригады из соседних районов. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Я дал поручение со всех ближайших территорий мобилизовать бригады, чтобы на каждом доме они проводили внутренние работы. Бригады выдвигаются в Чебаркуль дополнительно к тем силам и средствам, которые здесь уже есть: это силы Минобороны, в чьем ведении находится теплотрасса и военный городок; бригады управляющих компаний Чебаркуля», — заявил Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварий на теплосетях в военном городке Чебаркуля более десяти домов в течение нескольких дней остаются без теплоснабжения. В связи со сложившейся ситуацией губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в Чебаркуль, где в оперативном режиме выслушал доклады о проведении ликвидации последствий аварий и обсудил график предстоящих работ.

Напомним, что на данный момент без тепла остаются 14 домов и два детских сада.