Ульяновск, , 18:15 — REGNUM В Ульяновске по улицам Рябикова и Кузоватовской произошла авария на трубопроводе. В результате отключена подача тепла в 22 многоквартирных дома, два учреждениях здравоохранения и два детсада, сообщает администрация Ульяновска. Тепло подавалось по обратному трубопроводу.

По данным мэрии, 21 ноября возле домов №50 и 52 по улице Рябикова произошёл порыв. Речь идёт о замене восьмиметрового участка теплосети. В МУП «Городской теплосервис» отмечают, что данный трубопровод каждый год проходит техническую проверку, в этом году не раз проходил гидравлические испытания, а летом по нему подавалась горячая вода.

В результате аварии была отключена подача тепла и горячей воды в 22 многоквартирных домах, двух учреждениях здравоохранения, а также в двух детсадах. К полудню подача тепла в 11 многоквартирных домов по улицам Рябикова и Кузоватовской, а также в один из детских садов начата по обратному трубопроводу.

К 17:00 в мэрии отмечали, что порыв на теплосети на Рябикова, 52 полностью устранён. Подача тепла начата по штатной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе регионы Поволжья накрыли морозы.