Сегодня, 5 ноября, президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по русскому языку. Оно прошло в новом составе. Председателем этого органа в августе 2019 г. назначен советник президента Владимир Толстой. Участники заседания обсудили вопросы реализации федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», популяризацию русского языка и литературы за рубежом. ИА REGNUM вело трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Фрагмент картины Портрет А. С. Пушкина — картина художника Ореста Кипренского

09:25 05.11.2019 Напомним, новый состав Совета при президенте России по русскому языку возглавляет советник президента Владимир Толстой. Его заместителем является научный руководитель Института русского языка имени Виноградова РАН Александр Молдован, а секретарем — директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.

09:36 05.11.2019 Владимир Толстой [kremlin.ru]

09:44 05.11.2019 Помимо ведущих российских филологов и лингвистов, в новый состав совета вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. Это, в частности, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Владимир Алпатов, главный редактор Объединенного гуманитарного издательства Максим Амелин, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, писатель Игорь Волгин и другие. Читайте также: Утвержден состав Совета при президенте по русскому языку

09:50 05.11.2019 Библиотечное сообщество в Совете по-прежнему представляют Мария Веденяпина, член Правления РБА, директор Российской государственной детской библиотеки, и Ирина Михнова, вице-президент РБА, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи.

10:02 05.11.2019 Совет образован в 2014 году в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка.

10:09 05.11.2019 Советник президента РФ Владимир Толстой, возглавляющий Совет при президенте по русскому языку, также возглавлял в 2019 году оргкомитет по подготовке Пушкинского праздника поэзии, который с 1967 года ежегодно проводится в Псковской области. В нынешнем году, в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, праздник сменил название и концепцию: теперь это — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Подготовка к 225-летию Пушкина — одна из тем сегодняшнего заседания Совета.

10:15 05.11.2019 В новый состав Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации вошёл директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. И это не случайно, поскольку сегодня члены совета обсудят подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

10:20 05.11.2019 Пушкинский день в Пскове [pskovgorod.ru]

10:42 05.11.2019 Повысить интерес к Пушкинскому празднику поэзии и наследию Александра Сергеевича Пушкина в целом — одна из приоритетных задач, которую поставили перед собой власти Псковской области в 2019 году, к 220-летию со дня рождения поэта. Ведь в последние годы интерес к Пушкинскому празднику в Михайловском, к сожалению, угас: если в советское время он собирал до 80 тыс. гостей, в 2018 году на празднике побывали лишь около 23 тыс. посетителей. В 2019 году праздник состоялся в Псковской области уже в 53-й раз и смог собрать, по официальным данным, более 27 тыс. гостей.

11:10 05.11.2019 Напомним, на прошлой неделе большой общественный резонанс вызвала публикация преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который на своей странице в Facebook заявил, что в московских газетных киосках он не нашёл достаточного количества газет на других языках, кроме «того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Читайте также: «Одичавшая, убогая клоака». Преподаватель ВШЭ сказал о России всё

11:23 05.11.2019 По этому поводу алтайский журналист с филологическим образованием Ольга Найдёнова посоветовала обратить внимание на то, как изъясняются высшие государственные лица, и что публикуется ведущими средствами массовой информации. Вместе с тем ей не понравилось то, что крупный специалист по языку называет некую часть его «клоачной». Читайте также: Немножко пафоса не помешает: об «убогом и клоачном» русском языке

11:38 05.11.2019 В высказываниях Гусейнова ничего удивительного нет, в таком же духе публично высказывался ещё один профессор, правда, из МГИМО — Андрей Зубов, напомнил политтехнолог Сергей Смирнов. По его словам, удивительна и реакция руководства ВШЭ, ограничившегося словами «он сделал это заявление как частное лицо», и отсутствие какой-либо публичной реакции со стороны преподавателей и студентов этого вуза. Читайте также: Русофобия в России — не преступление?

11:48 05.11.2019 Заседание Совета по русскому языку запланировано на 15:00 по московскому времени.

12:02 05.11.2019 Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета и известный литератор Михаил Гундарин считает, что если во главе совета по русскому языку стоит сам президент России, это хорошо, но недостаточно. Читайте подробнее: Эксперт рассказал, что нужно сделать для «великого и могучего»

12:28 05.11.2019 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и председатель союза писателей России Николай Иванов обсудили развитие литературы в Забайкалье. По мнению литератора, для развития литературы в регионе писателям необходимо участвовать в различных всероссийских мероприятиях по литературе, а также изменить масштабы проведения фестиваля «Забайкальская осень».

13:01 05.11.2019 При маскировке употребления нецензурного слова или языковой игре важно учитывать, насколько прозрачна связь производного (искаженного, сокращённого и т. п.) слова с производящим нецензурным словом, насколько легко эта связь может быть установлена носителями русского языка — советы экспертов. Читайте также: Нецензурщина. Институт русского языка объяснил опасность маскировки мата

13:15 05.11.2019 Русский язык — уникальное достояние, которым Россия гордится и которое граждане должны беречь. Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ России как единую нацию — об этом российский президент Владимир Путин говорил участникам и организаторам VI конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамика языковых и культурных процессов в современной России», состоявшегося осенью 2018 г. Читайте также: Путин: Русский язык — «уникальное достояние России»

13:31 05.11.2019 В Китае растёт число граждан, которые хотели бы изучать русский язык по программам российских вузов. Читайте также: В Китае увеличивается количество желающих изучать русский язык

13:39 05.11.2019 Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, последний раз заседание этого совета проходило три года назад.

13:49 05.11.2019 О том, что русский язык деградирует из-за низкого образования граждан, плохой начитанности, изобилия разного рода сленга и неоправданных заимствований, не сказал в последние годы только ленивый, писал в своем ЖЖ-блоге Альберт Лекс. «Интернет вместо книг, социальные сети вместо литературы — всё это становится причиной крайне бедного словарного запаса, тотальной безграмотности и неумения стройно, последовательно и убедительно выражать свои мысли. Последнему ещё способствовала и замена классических выпускных экзаменов на тесты ЕГЭ, которые не учат мыслить, формулировать и излагать свои идеи, а лишь тренируют ставить галочки и крестики», — считает блогер.

14:10 05.11.2019 В Иркутской области оценку «отлично» по русскому языку среди девятиклассников получили 4321 человек, «четверку» — 8585. Как рассказали в институте развития образования Иркутской области, всего экзамен по русскому языку сдавали 25 772 учащихся девятых классов.

14:29 05.11.2019 Напомним, в октябре 2019 г. глава правительства России Дмитрий Медведев призвал министров не засорять русский язык англицизмами. Поводом для такой просьбы послужило использование самим Медведевым на заседании правительства 17 октября слова «проактивный».

14:37 05.11.2019 Если упрощать наш язык и не чистить от английских слов, то лет через двадцать мы все с вами будем разговаривать как крестьяне 18 века, и образованные люди будут со слезами вспоминать, как хорошо раньше люди говорили, считает алтайский журналист Ольга Найдёнова.

14:46 05.11.2019 «Мне не нравится, когда русский язык засоряют публичные люди, тем более высшие должностные лица при исполнении, так сказать, а их ещё и цитируют! Обидно за великий и могучий», — такое мнение высказала жительница Алтайского края Светлана Семёнова.

14:54 05.11.2019 Ни во времена Пушкина, ни во времена Пастернака — никогда — подавляющее большинство русских людей не говорили на классическом литературном языке, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский журналист Андрей Никитин. «Классики говорили на обычном русском языке, который не придумали и не кодифицировали филологи. Мало того, они говорили и говорят на местечковых разновидностях этого языка. И в этом прелесть», — считает представитель СМИ.

14:57 05.11.2019 В последние годы для укрепления статуса русского языка и литературы многое сделано, считает российский президент Владимир Путин. «Благодаря реализации системных мер в школах и вузах, активной поддержке чтения, экранизации классики и познавательных медиапроектов всё больше людей отдают предпочтение содержательному и, если будет позволено по‑русски так сказать, умному досугу», — отмечал глава государства во время совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

15:58 05.11.2019 «Русский язык обеспечивает суверенитет и идентичность российской нации», — заявил президент Владимир Путин, открывая заседание Совета по русскому языку.

15:59 05.11.2019 Василий Тропинин. Пушкин. 1827

15:59 05.11.2019 «Мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — сказал президент России. Русский язык в последние годы подвергается давлению и атакам со стороны русофобов, маргиналов, агрессивных националистов, заявил Владимир Путин.

16:00 05.11.2019 Русский язык служит основной для общности десятков самобытных культур и народов. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия. Но главной была и остаётся его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов», — заявил Путин. Подробности в материале: «Основа для общности десятков культур и народов» — Путин о русском языке

16:00 05.11.2019 Владимир Путин заявил об особой важности подготовки педагогов по русскому языку, а также о значении медиаотрасли для состояния современного русского языка.

16:03 05.11.2019 Владимир Путин заявил о недопустимости каких-либо попыток «языковых революций», а также «вульгарного упрощенчества, особенно в отношении пунктуации и орфографии» русского языка.

16:05 05.11.2019 На России лежит огромная ответственность за сбережение и развитие русского языка в современных непростых условиях. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «На нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы. Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, — именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — заявил Путин. Подробности в материале: Русский язык «бесцеремонно и грубо» хотят вытеснить на периферию — Путин

16:10 05.11.2019 Борьба с русским языком в некоторых странах превратилась в официальную государственную политику. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет — разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — заявил Путин. Об этом: «Прямое нарушение прав человека» — Путин о притеснении русского языка

16:13 05.11.2019 Десятилетие великой русской литературы предложил объявить в России советник президента РФ журналист и писатель Владимир Толстой. Он напомнил о предстоящих юбилейных датах, связанных с датами рождения Александра Пушкина, Федора Достоевского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Ивана Бунина и других русских писателей-классиков.

16:14 05.11.2019 России необходимо обеспечить притягательность русского языка как современно и динамично развивающегося средства общения. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Перед нами стоят две равновеликие задачи. Первое — это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин обозначил приоритетные задачи по поддержке русского языка

16:17 05.11.2019 Ректор СПбГУ Николай Кропачев заявил о необходимости юридически точно определить современные нормы русского языка, чтобы защитить язык в ходе использования его в публичной сфере, в том числе в нормативно-правой практике, официальной речи, рекламе.

16:21 05.11.2019 Ряд аспектов в поддержке русского языка требует особого внимания со стороны государства. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Есть ряд аспектов, которые требуют особого внимания. Прежде всего говорю о повышении качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней. О создании всех условий, необходимых для развития литературных и языковых просветительских инициатив, в том числе наших общественных объединений», — заявил Путин. Читайте подробнее: Русский язык: Путин призвал улучшить подготовку профильных педагогов

16:21 05.11.2019 Эксперты СПбГУ проанализировали огромный массив правовых документов в сфере образования, здравоохранения и культуры. «Тысячи нормативных актов и множество документов не соответствуют требованиям понятности, определенности и недвусмысленности», — заявил ректор СПбГУ Николай Кропачев. До сих пор в России нет единого толкового словаря. Вместо этого даже суды зачастую обращаются к… «Википедии», когда необходимо определить точное толкование того или иного слова, понятия. По словам Кропачева, выступление Путина вселяет надежду на изменение ситуации, прежде всего, на появление единого толкового словаря русского языка.

16:23 05.11.2019 Николай Кропачев [Kremlin.ru]

16:24 05.11.2019 Президент Владимир Путин не поддержал характеристику русского языка как «оружия» России, с которым язык сравнил советник президента Владимир Толстой. «Если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются по другим соображениям», — сказал Путин. При этом он отметил, что русский язык — это сила и инструмент российского влияния в мире.

16:24 05.11.2019 В повышении литературного уровня, уровня владения русским языком одну из важнейших ролей должны сыграть отечественные средства массовой информации. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое, цифровое пространство», — заявил Путин. Об этом: Путин обратил внимание на уровень русского языка в СМИ

16:30 05.11.2019 Межведомственная комиссия по русскому языку должна провести анализ законов о языках в России. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. Языковая политика для России, как и для всех многонациональных стран, приоритет для государства и вопрос чувствительный для всего общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной. Отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин попросил провести анализ законов о языках на предмет актуальности

16:32 05.11.2019 Владимир Путин отмечает, что распространение и популярность русского языка в мире во-многом определяется экономическим развитием и влиянием России. «В тех странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое и политическое сотрудничество, пошел всплеск интереса к русскому языку — «дайте учебники, дайте преподавателей» — причем не только в странах бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Как только страна начинает развиваться, так сразу по-другому начинают «играть» наши завоевания в сфере культуры, образования — всё сразу подтягивается. Всё работает в комплексе», — сказал президент.

16:34 05.11.2019 Совершенствование и формализация языковых норм не должно сопровождаться вульгарным упрощенчеством в пунктуации и орфографии. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и уже тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые и делают наш язык таким ярким и выразительным: одним из самых стройных, образных и красивых», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин предостерёг от «вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии»

16:36 05.11.2019 «Интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере роста нашего — и народного благосостояния, и страны в целом, и роста влияния. Тогда и интерес к языку будет. Не будет этого — не будет и другого, хоть тресни. Даже если появятся два-три Толстых и четыре Пушкина. Ну, будут переводить. А если страна будет мощной, притягательной, привлекательной — будут учить русский язык», — заявил Владимир Путин.

16:40 05.11.2019 Депутат Госдумы, писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов на заседании Совета по русскому языку рассказал о печальной судьбе литературных журналов в России. Некоторые из них уже закрылись, другие — перестали платить даже минимальные гонорары авторам, все без исключения боятся остаться без привычных редакционных стен, в том числе даже легендарный журнал «Новый мир».

16:42 05.11.2019 Сравнения русского языка с оружием в руках России следовало бы избегать в риторике. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «В этом есть смысл: не употреблять это. Почему? Потому что если это оружие, с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображением. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Но этого, мне кажется, вполне достаточно», — заявил Путин. «Я много раз говорил, и секрета никакого нет, подавляющее большинство экспертов так и считает: влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой. И как производное от экономики оружие, культура, образование, наука. Всё имеет свою предысторию, но это очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой, энергично развивающейся экономикой», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Влияние в современном мире определяется не оружием, а экономикой — Путин

16:45 05.11.2019 «С конца 90-х годов все журналы стали частными, негосударственными — вы предлагаете вернуть их государству?» — спросил президент Владимир Путин у главного редактора «Юности» Сергея Шаргунова, рассказавшего на заседании Совета по русскому языку о тяжелом положении литературных журналов. Путин предложил Шаргунову сформулировать конкретные предложения по поддержке российских литературных журналов.

16:53 05.11.2019 Снижение роли национальных языков не обусловлено какими бы то ни было законами — наоборот, вместе с ростом роли страны на международной арене возрастает и заинтересованность в изучении её языка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Это влияние было. Советский Союз растворился, всё. Интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается это затухание — нас побаиваются до сих пор. Но сейчас мы что наблюдаем? В некоторых странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое, политическое сотрудничества, всплеск интереса к русскому языку пошёл. Дайте учебников, преподавателей! Причём не только в республиках бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье. Мы видим очевидный интерес», — подчеркнул он. Об этом: «Законы рынка» к вытеснению языков не приводят — Путин

16:56 05.11.2019 Президент Владимир Путин подпишет указ о праздновании на государственном уровне 225-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина в 2024 году. Об этом Путин сказал на заседании Совета по русскому языку. Он также пообещал разобраться с ситуацией вокруг достопримечательных пушкинских мест в Гурзуфе (Крым) и Кишиневе (Молдавия). На их состояние пожаловался один из участников встречи. В последнем случае Россия готова оказать помощь властям Молдавии в ремонте здания, где находится музей Пушкина.

16:59 05.11.2019 Заседание Совета по русскому языку [kremlin.ru]

17:05 05.11.2019 225-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина будет праздноваться в 2024 году на государственном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Обещаю, что указ такой выпустим — я его подпишу. Владимира Ильича (Толстого) попрошу сейчас при помощи коллег приступить к его подготовке», — заявил Путин. Президент также выразил готовность содействовать приведению в порядок пушкинских мест в России и за границей, в том числе в Кишиневе в Молдавии. «Что касается тех объектов, которые находятся, к сожалению, сегодня за границей — с властями переговорим. Если властям нужна помощь, мы даже готовы оказать финансовую помощь на приведение в порядок этих пушкинских мест», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Россия поможет привести в порядок пушкинские места за рубежом — Путин

17:12 05.11.2019 Писатель Борис Екимов на заседании Совета по русскому языку рассказал об огромных сложностях в преподавании русского языка в российской глубинке. Они связаны, прежде всего, с нехваткой учителей, отсутствием притока молодых кадров в учительскую среду. И даже небольшое повышение зарплат не решает эту проблему — молодые в школу не идут. Учителям не дают квартир, материальная база сельских школ обветшала, и средств на ее восстановление нет. «Если нам нужны преподаватели русского языка и литературы, нужно в 2−3 раза увеличить число бюджетных мест в педагогических вузах», — обратился к президенту писатель. Он также попросил найти возможность финансирования ремонта сельских школ.

17:13 05.11.2019 Заседание Совета по русскому языку [kremlin.ru]

17:15 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в ряде стран различные националистические силы объявили войну русскому языку. Читайте подробнее: Против русского языка в ряде стран ведется целенаправленная война

17:22 05.11.2019 Трудности с обеспечением ресурсами сельских школ и других учебных заведений связаны с отделением муниципального уровня от государственного. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. «Хочу ещё раз обратить внимание на то, что у нас по Конституции муниципальный уровень власти отделён от государства. Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять. Такую норму заложили в Основной закон страны», — заявил Путин. Об этом: Сфера образования на местном уровне отрезана от регионального — Путин

17:22 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что интерес к русскому языку в мире напрямую зависит от роста благосостояния и экономической мощи России. Подробности в материале: Путин назвал условие, при котором к русскому языку будет интерес в мире

17:24 05.11.2019 Владимир Путин, реагируя на выступление писателя Бориса Екимова, рассказал, что ему стоило больших сил убедить глав субъектов РФ в том, что средняя зарплата учителей должна быть не ниже средней зарплаты по региону. Однако перекосов в зарплате учителей в сторону превышения этого уровня тоже быть не должно, всё должно быть сбалансировано, сказал президент. Путин также подчеркнул необходимость более активного участия региональных властей в обеспечении учителей жильем, решении других социально-бытовых проблем педагогов, особенно на селе. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что количество бюджетных мест в российских педвузах не сокращается, до получения диплома доходит порядка 60% от числа поступивших в такие вузы. «Я вам благодарен: нужно смотреть что в жизни происходит, а не на бумаге. Количество мест в школах должно быть увеличено, это потребует и увеличения количества педагогических кадров, и их обеспечения жильем и другими условиями», — сказал президент, обращаясь к Екимову.

17:31 05.11.2019 Министр просвещения Ольга Васильева перед началом заседания Совета по русскому языку [kremlin.ru]

17:43 05.11.2019 Заработные платы в отдалённых районах России у школьных учителей заметно отстают от тех, кто работает в столице, и это создаёт отток кадров. Однако решить проблему такого оттока кадров пока проблематично. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве. То, что люди стараются переехать в Москву — это не мудрено. Здесь при скольких заработных платах учителей в школе? 100−110 тысяч… Вы сказали про 30 тысяч на селе. Вы знаете, сколько мне стоило сил несколько лет назад, чтобы убедить всех своих коллег, что преподаватель в школах должен получать в среднем по экономике региона? Все говорили, что это невозможно», — заявил Путин. «Возьмите где-то в шахтёрских городах и посёлках: шахтёр получает в среднем и учитель получает в среднем. Мне говорили, что так нельзя. Я настоял, чтобы было именно так. 30 тысяч — я думаю, что это как минимум средняя по региону. Может быть этого недостаточно? Не может быть, а точно. И нужно двигаться дальше. Но уровень заработной платы — он не должен иметь перекосов. Это тоже абсолютная аксиома. Потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвёртые и пятые. Это всё должно быть сбалансировано», — подчеркнул он. Подробности в материале: «Уровень заработной платы не должен иметь перекосов» — Путин об учителях

17:43 05.11.2019 Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, на заседании Совета по русскому языку при президента РФ заявил о значении литературных музеев для развития и продвижения русского языка. Ведь художественная литература — самая естественная среда бытования русского языка. «В последние годы у нас наблюдается музейный бум», — отметил Бак.

17:45 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин не считает, что до Великой Октябрьской социалистической революции образование в России было таким уж хорошим. Читайте подробнее: Путин высказался о дореволюционном образовании

17:49 05.11.2019 Одной из форм поддержки «толстых» литературных журналов в России может стать приравнивание их к объектам культурного наследия. Об этом заявил президент Владимир Путин, реагируя на предложение директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака. Путин оговорился, что это лишь один из возможных вариантов поддержки журналов, о котором можно подумать.

17:51 05.11.2019 Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по русскому языку [kremlin.ru]

17:57 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в 2024 году. Об этом: Путин одобрил предложение организовать юбилей Пушкина в 2024 году

17:59 05.11.2019 Педагогические вузы в России заканчивают только 60% поступивших, а работать в школу после получения образования идут лишь 30% выпускников, сообщила министр просвещения Ольга Васильева на Совете при президенте России по русскому языку. Подробности в материале: Лишь 30% выпускников педагогических вузов в России идут работать в школы

18:01 05.11.2019 Более 73 тысяч человек каждый год поступают на бюджет в педагогические вузы, но лишь 60% доучиваются до конца, а трудоустроиться в школы по окончанию вузов решают лишь 30%. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Совете при президенте РФ по русскому языку. «Последние несколько лет мы принимаем на бюджетные места в педагогические вузы 73 647 человек. Доходят до окончания вузов 60%, и от общего числа идут работать в школу 30%», — сказала Васильева. Подробности в материале: В школы идут работать лишь 30% выпускников педвузов — Васильева

18:01 05.11.2019 Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе находится в плачевном состоянии из-за неверно выстроенной системы управления объектом и соответствующей кадровой политики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября высказал российский культуролог и краевед Александр Люсый. По его словам, представители сообщества Пушкинских музеев и другие специалисты неоднократно обращали внимание на ряд серьёзных проблем. В частности, на вопрос необходимости капремонта и реставрации самого музейного здания, крыша которого протекает, внешний фасад обваливается, а на стенах цветёт плесень. Из-за этого музей не имеет возможности принимать временные выставки из других российских регионов, так как не может гарантировать сохранность музейных предметов. Об этом: Мнение: кадровый вопрос — главная беда Пушкинского музея в Крыму

18:06 05.11.2019 Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность сохранения двухступенчатой системы подготовки педагогических кадров. По его словам, необходимо подумать над возвращением специалитета для студентов педагогических вузов. Кроме того, Путин потребовал изменить практику, согласно которой для формирования учебной группы в вузе по педагогической специальности необходимо иметь как минимум 12 студентов. При этом бюджетные места обеспечиваются в лучшем случае лишь для половины из этого числа.

18:12 05.11.2019 Бакалавриат на педагогических специальностях плохо себя зарекомендовал, и вместо него следует возвращать специалитет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявила министр просвещения России Ольга Васильева на заседании Совета по русскому языку в Москве, отвечая на просьбу президента России Владимира Путина поделиться своим мнением по этому вопросу. «Я считаю, моё мнение, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. На педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла. Я допускаю, что физики — хотя это тоже дичь, наверное, что физик приходит в школу после бакалавриата по физике, куда он пойдёт? Или математик уходит в школу после бакалавриата по математике», — заявила Васильева. Подробности в материале: Васильева предложила вернуть специалитет на педагогические специальности

18:13 05.11.2019 «Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, ну тогда дайте туда 12 бюджетных мест», — заявил президент Владимир Путин, обращаясь к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову на заседании Совета по русскому языку. Нынешняя ситуация приводит к сокращению количества подготовленных педагогических кадров и падению уровня образования. «У вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально происходит», — сказал Путин Котюкову, имея в виду выступление профессора Воронежского университета, рассказавшей о критической ситуации с подготовкой преподавателей русского языка.

18:16 05.11.2019 Заседание Совета по русскому языку [kremlin.ru]

18:18 05.11.2019 Размер заработной платы бюджетников должен быть сбалансирован, а муниципальные власти должны повысить своё внимание к школам, заявил 5 ноября президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по русскому языку. «Уровень заработной платы не должен иметь перекосов, это аксиома… Это все должно быть сбалансировано. Что касается школ, то здесь … муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Нужно совершенствовать дальше систему оплаты труда», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Путин: система оплаты труда бюджетников нуждается в совершенствовании

18:29 05.11.2019 Обучение детей только на одном языке в регионах является ограничением детей в будущем. Об этом в ходе заседания совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин. «Без национального языка нет национальной культуры. Но в то же время нужно ощущение того, что ребенок — часть великой державы. Конечно, это право муниципалитетов — учить на двух языках или на одном, но когда учат только на одном языке — это ограничение детей в будущем. Вдруг он захочет поехать в другой регион по специальности, а там будут говорить только на русском, и что ему делать? Это ограничение возможностей», — уверен Путин. Подробности в материале: Путин раскритиковал региональное обучение детей на одном языке

18:31 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин устроил разнос министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову. Об этом: Путин устроил разнос министру высшего образования и науки Котюкову

18:32 05.11.2019 Президент РФ Владимир Путин уверен, что «Википедию» можно и нужно заменить Большой российской новой энциклопедией. Об этом он заявил в ходе заседания совета по русскому языку. «По поводу «Википедии» уже говорили. Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией — по крайней мере, это будет хорошая информация в современной форме», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин рассказал об альтернативе «Википедии»

18:45 05.11.2019 Как заявил президент РФ Владимир Путин, сегодня идут тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, «какая ему оказывается или не оказывается поддержка». «Мы обязательно по итогам обсуждения подготовим проекты поручений. Я уверен, что мы собрались не напрасно, и будет предпринята попытка исправить ситуацию и направить её в нужное русло». Читайте подробнее: Путин рассказал о проектах поручения по итогам заседания совета по языку

18:46 05.11.2019 Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета при президенте по русскому языку [kremlin.ru]

19:44 05.11.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что имеются тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается. Об этом: Есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык — Путин

20:46 05.11.2019 Тотальное разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат не имеет смысла, заявил российский президент Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по русскому языку. [[[quote-0]]]

Российский лидер пояснил, что, по его мнению, такое разделение уместно, но только для ряда специальностей, причём в большей степени технических.

Подробности в материале: Путин призвал пересмотреть деление на магистратуру и бакалавриат