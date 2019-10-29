Москва, , 18:44 — REGNUM Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными» чем жители других государств, заявил 29 октября преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook.

Исходя из того, что в московских газетных киосках он не нашёл достаточного количества газет на других языках, кроме «того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна» Гусейнов сделал ряд глубоко научных выводов, как и полагается учёному, получающему зарплату из госбюджета «одичавшей страны».

По мнению преподавателя ВШЭ, из русского языка «вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так?».

Огорчённый своим открытием Гасан Гусейнов пришёл к выводу, что он кормится из рук «не империи, не великой державы, а порядком одичавшей страны».

«Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни», — сообщил Гусейнов.

Напомним, Высшая Школа Экономики, финансируемая из госбюджета Российской Федерации, является одним из немногих учебных заведений, выпускники которого в больших количествах попадают на ответственные правительственные и государственные должности.

На данный момент Гасан Гусейнов не опроверг опубликованного от его имени текста и не заявлял о взломе своей страницы в Facebook.

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