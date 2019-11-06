Москва, , 07:28 — REGNUM Изначально в российской аристократии не было того презрения к народу, что имеет место сейчас и было распространено в позднесоветскую эпоху, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"На этом единении [интеллигенции и аристократии] с народом было построено русское общество… Презрение к народу либо существовало у какой-то грассирующей сволочи, неизвестно откуда взявшейся по народную душу, либо существовало в других слоях, которые не имели никакого отношения к русскому дворянству», — заявил Кургинян, обсуждая на передаче недавние высказывания двух профессоров ВШЭ и части современной российской интеллигенции в целом в историческом контексте.

По его словам, Иосиф Сталин, придя к власти, взял дворянскую культуру и отдал ее народу, и в этом заключалась его оригинальность. Поэтому, отмечает эксперт, то презрение к собственному народу, которое демонстрируют некоторые сегодняшние элитарии и представители интеллигенции, — это «патология на теле русской культуры, а не ее норма».

Напомним, что недавно в интернете состоялась очень показательная дискуссия между двумя профессорами НИУ ВШЭ, которая получила огромный резонанс и вышла в средства массовой информации. Сначала профессор Гасан Гусейнов назвал русский язык «клоачным и убогим», а затем Сергей Медведев поспешил не согласиться с коллегой, уверяя его, что русский язык ни в коем случае не «клоачный», но скорее «фашистский».

Свои рассуждение Гусейнов поспешил прикрыть словами постструктуралиста Ролана Барта о том, что язык — это «обыкновенный фашист», видимо, делая ставку на то, что те, к кому относятся эти слова, вообще ничего не смыслят в философии, не знают, кто такой Барт, а главное, глупы и ленивы, чтобы ознакомиться с текстами Барта, для которого любая вертикальная иерархическая система, включая язык, является формой навязывания чего-либо.

Постмодернистская философия в радикальных её формах приравнивает любую иерархию к тоталитаризму и фашизму. Медведев же дает понять, что эксклюзивно обвиняет в этом русский язык. Либо это новое слово в философии постмодернизма, либо это продукт постмодернизма и презрения к обществу, языку и народу.