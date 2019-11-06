6 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

На совете при президенте по русскому языку был поднят вопрос изучения национальных языков. О чём говорили и какой была реакция в Татарии?

Анастасия Степанова, , 07:15 — REGNUM В Татарии обсуждают заявления, прозвучавшие на совете при президенте РФ по русскому языку, который состоялся 5 ноября 2019 года. В республике, которую два года назад всколыхнули языковые скандалы и где прошли прокурорские проверки, выявившие многочисленные нарушения в школах, жители выдвинули ряд собственных инициатив.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

О чём говорили на совете

Владимир Путин в своём выступлении жёстко осудил попытки искусственно и грубо, а «подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию». Он добавил, что русскому языку войну объявляют не только пещерные русофобы и разного рода маргиналы, агрессивные националисты, но «в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой». В свете этого президент поставил две задачи — обеспечить россиянам достойный уровень знаний, создав «глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения» и поддержать русскую языковую среду за рубежом.

Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку Kremlin.ru

В качестве реальных инструментов было предложено — проанализировать действующие правовые нормы, где необходимо, внося коррективы, в том числе и в закон «О языках народов Российской Федерации», которому исполнилось уже 28 лет. Владимир Путин также попросил избежать при этом «каких-то «революционных» изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии». Он поручил начать разработку единых словарей, справочников при использовании русского языка как государственного, который должен «стать обязательным для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — и исполнительные, и судебные, законодательные — и школы, средства массовой информации».

Президент также раскритиковал региональное обучение лишь на одном языке (что ещё практикуется в некоторых муниципалитетах), отметив, что дети — часть великой державы.

«Вдруг он захочет поехать в другой регион по специальности, а там будут говорить только на русском, и что ему делать? Это ограничение возможностей», — отметил Путин, назвав создание такой системы ошибкой, которую нужно решать с республиками и муниципалитетами, чтобы «люди не чувствовали, что их в чём-то ограничивают».

Путин раскритиковал региональное обучение детей на одном языке

Напомним, два года назад прокуратура, проведя массовую проверку школ Татарии, обнаружила многочисленные нарушения (почти 4 тысячи на 1412 школ). Из отчёта республиканского прокурора Илдуса Нафикова, озвученного в конце ноября 2017 года, следовало, что среди выявленных фактов было занижение часов на русский язык, а также «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата». Тогда же прокурором, чтобы пресечь многочисленные споры и скандалы, было заявлено, что теперь изучение языков республик будет реализовано «добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений». Прокурор с трибуны также остерёг буйные головы от возможных «незаконных действий и высказываний экстремистского характера».

Проверки проводились в том числе после массовых жалоб родителей русскоязычных учеников на принуждение к изучению татарского языка. В своих обращениях они ратовали именно за добровольность, удивляясь, зачем их русскоязычному ребёнку принудительно пытаются привить любовь к языкам других народов? Именно вопрос принудительности и столкнул две стороны в рамках языкового вопроса в Татарии. При этом в регионе уже много лет действует госпрограмма поддержки родных языков, чья задача — сохранять, сберегать и продвигать в массы татарский язык, вызывая желание изучать его добровольно.

На уроке татарского языка Tatarstan.ru

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Возвращаясь к прошедшему совету. На нём без внимания к республике не обошлось — уж больно громко гремели языковые скандалы в Татарии, прочно входя в федеральную медиаповестку.

5 ноября 2019 года глава научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Академии наук Владимир Алпатов предложил разработать закон, который бы ввёл в России основы государственной языковой политики и устранил существующие противоречия и недостатки действующих законов.

Алпатов отметил, что эти разночтения видны, например, «в Республике Татарстан при вопросе о распределении часов преподавания на русском и татарском» и в некоторых случаях при утверждении графиков языков.

«Всё это надо преодолеть. Проводить мониторинг действующих законов о языках, проводить систематическое обследование языковой ситуации в субъектах Федерации, при выявленных необходимостях подготавливать изменения и поправки в действующее языковое законодательство», — добавил он, предложив также в регионах создавать советы по русскому языку как государственному, разрабатывая программы по его пропаганде.

Одновременно с этим эксперт предложил «разработать программу по сохранению и развитию коренных языков народов РФ», чтобы языки не погибли. Уделил внимание Алпатов и двуязычию, многоязычию, предлагая пропагандировать их как преимущество.

«На государственном уровне пропагандировать идею о преимуществе двуязычия, многоязычия по сравнению с одноязычием, о необходимости всеобщего владения русским языком и усвоения этого языка не вместо этнического языка, а наряду с ним. Воспитывать уважение ко всем языкам и культурам народов России, в том числе и к русскому, обеспечить его изучение в том числе и русскими в случае социальной потребности. В большем объёме, чем это делается сейчас, издавать литературу на языках народов РФ, учебники, словари, справочники», — резюмировал эксперт.

Тут не лишним будет напомнить, что в той же Татарии уже реализуется идея многоязычия. По инициативе первого главы республики, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева стартовал проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Целью таких учреждений является дать всем желающим образование на русском, татарском и английском языках. Комплексов запланировано шесть, в каждом из которых будут обучать по 2,4 тыс. детей. Билингвальных учителей уже начал готовить Казанский федеральный университет.

Профильная смена по русскому языке и литературе «Логос». Казань Tatarstan.ru

До 2024 года будут созданы 14 полилингвальных школ и в Башкирии, где уже работают несколько таких учреждений.

О реакции на совет

Языковой вопрос в Татарии всё ещё стоит остро. Несмотря на заявления о добровольности изучения родных языков, на местах остались случаи перегибов. О чём ИА REGNUM уже неоднократно сообщало. В числе проблем остаются — случаи давления при выборе родителями родного языка («родного русского» или «родного татарского»), который будет изучать ребёнок, отсутствие нормальных учебных пособий по родным языкам, «отщипывание» учебных часов от других предметов для замещения их «родным языком». А тут ещё подлили масла в тлеющие угли и недавние заявления некоторых депутатов о включении в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) обязательного предмета «Государственные языки республик РФ», что вызвало бурную реакцию родителей, которые два года назад боролись за добровольность и против принуждения.

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Потому и Совет по русскому языку не прошёл для жителей республики незамеченным, но мнения снова разделились. Одни участники дискуссии громко ратуют за то, что татарский, как второй государственный язык республики, нужно поставить на обязательные рельсы:

«Нужна не программа, а конституционно закреплённое право обучения на родном языке от яслей до высшей школы!», «В школе нет принудиловки. Это не ресторан, где можно выбрать, то что хочу. Все предметы обязательные. Также должен быть и государственный язык республики».

Другие — против этого и предлагают искать виновника снижения интереса к родным языкам в другом месте:

«Только с согласия человека он может выучить не родной ему язык! Никакой принудиловки, сами виноваты в том, что сейчас происходит!» «Есть желание — учите, нет желания — не учите, я против обязаловки», «ЕГЭ надо сперва отменить, оно убило деревни — носителей культуры и языка», «Идите на бесплатные курсы татарского языка. Какие проблемы?», «Езжу по всему Татарстану, лишь один-два очень дальних района знаю, где почти все и всегда говорят на татарском, в остальных даже в деревнях на русском», «Проблемы в ваших головах, надо татарский язык сделать факультативным в общеобразовательных школах, один час в неделю!»

К слову, в Татарии довольно распространённое явление, когда выступление какого-либо депутата Госсовета в ходе сессии не переводится с татарского языка на русский, хотя последний и является государственным. Жителей региона интересует также, начнут ли республиканские чиновники в свете поручений президента использовать русский язык, как государственный, в своих выступлениях.

Прозвучали также некоторые предложения в свете прошедшего совета и неанонимно. Так Руслан Айсин на своём телеграм-канале «ТатПолит» вместо совета при главе республики по русскому языку предложил создать совет по татарскому языку:

«Решение не просто созрело, а уже перезрело. Понимаем, что организация такой важной институции будет воспринята как чистой воды политика, но это проблема воспринимающих. Татарский язык нуждается в институциональной поддержке, содействии и позитивной коррекции. Язык — душа народа. Его спасение — это вопрос исторической и цивилизационной важности. Пена политических спекуляций спадёт рано или поздно, а проблема так и останется».

Языковых вопросов, инициатив и споров в Татарии накопилось много, потому на совете прозвучало предложение в 2020 году выездное совещание по русскому языку провести в Казани. Владимир Путин эту инициативу уже поддержал.