Москва, , 10:38 — REGNUM

Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по русскому языку, сообщает портал правовой информации.

Председателем Совета назначен советник президента Владимир Толстой, заместителем — научный руководитель Института русского языка имени Виноградова РАН Александр Молдован, секретарем — директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев. В состав Совета также вошли главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Владимир Алпатов, главный редактор Объединенного гуманитарного издательства Максим Амелин, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, писатель Игорь Волгин и другие.

В другом распоряжении, президент утвердил направления деятельности межведомственных комиссий Совета: в их задачи входит государственная политика в сфере защиты и поддержки русского языка, продвижение русского языка за рубежом.