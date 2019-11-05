Москва, , 18:14 — REGNUM Размер заработной платы бюджетников должен быть сбалансирован, а муниципальные власти должны повысить своё внимание к школам, заявил 5 ноября президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по русскому языку.

В ответ на обращение писателя Бориса Екимова о бедственном состоянии сельского образования глава российского государства заявил, что систему оплаты труда нужно совершенствовать.

«Уровень заработной платы не должен иметь перекосов, это аксиома… Это все должно быть сбалансировано. Что касается школ, то здесь … муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Нужно совершенствовать дальше систему оплаты труда», — сказал Владимир Путин.

При этом президент рассказал о сопротивлении в правительстве РФ предложениям повышать зарплаты школьным учителям.

«Вы сказали про 30 тысяч на селе. Вы знаете, сколько мне стоило сил, чтобы убедить коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю по экономике региона… Этого точно недостаточно, нужно двигаться дальше», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Москве проходит заседание Совета при президенте РФ по по русскому языку.

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