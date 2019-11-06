Москва, , 11:30 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM недовольство президента Владимира Путина работой министра высшего образования и науки Михаила Котюкова из-за абсурдных правил распределения бюджетных мест в вузах по педагогическим специальностям.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Частный случай выводит на серьезные вопросы о развитии высшей школы в России. Проблема планирования в системе высшего образования является весьма непростой. Сколько нужно стране филологов? А юристов? Химиков? Никто толком не знает, и знать это в условиях отсутствия плановой экономики не дано никому. Из-за этого просто неизбежны сложности и издержки при распределении бюджетных мест.

Тут важнее другое: поставлен вопрос о пересмотре обязательного разделения на уровни образования, бакалавриат и магистратуру. В свое время, вводя модную так называемую Болонскую систему, резали по живому — по традициям русской высшей школы. Для чего? Непонятно. В очередной раз, задрав штаны, бежали за Западом.

Разделение на бакалавриат и магистратуру вызывало гигантское количество нелепых ситуаций и во многих случаях свело высшее образование к уровню среднего специального. Ибо из программы бакалавриата прежде всего исключались общегуманитарные дисциплины. Можно ли стать профессионалом, не знающим основ гуманитарного знания? Вероятно. Но серьезным, перспективным специалистом — никогда. Я считаю, надо активно возвращаться к специалитету, но в этот раз делать это по-умному, не всем колхозом», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 ноября, президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по русскому языку, в ходе которого устроил разнос министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову за абсурдные правила распределения бюджетных мест в вузах по педагогическим специальностям. Также глава государства подверг сомнению необходимость разделения высшего образования, особенно педагогического, на бакалавриат и магистратуру.

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