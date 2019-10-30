Барнаул, , 12:12 — REGNUM Прежде чем нападать и словесно поносить профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, нелестно высказавшегося по поводу русского языка, алтайский журналист с филологическим образованием Ольга Найдёнова советует обратить внимание на то, как изъясняются высшие государственные лица и что публикуется ведущими средствами массовой информации. Вместе с тем, ей не понравилось то, что крупный специалист по языку называет некую часть его «клоачной». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова профессора о том, что в московских газетных киосках он не нашёл достаточного количества газет на других языках, кроме «того убогого клоачного русского, журналист пояснила:

«На филолога Гусейнова кинулись со всех ног, навалились, как умеем: и нацмен-то он, и нерусь, и «чемодан-вокзал-Баку», и «на рынок, на помидоры пусть встаёт», и так далее и тому подобное. Дописались до: «филологический ВБОН» и «вон из профессии и ВШЭ!».

Я согласна с тем, что в публичном пространстве (а Гусейнов об этом), тем более в официальном сегменте, от имени государственных институтов и устами должностных лиц нам должны (должны, да!) демонстрировать правильный литературно-безупречный язык (и речь). Но послушайте и посмотрите, что те же государевы люди и их ведущие летописцы несут с тв-экранов, страниц газет, какая лексика и с какими отсылами выносится в заголовки в соцсетях ТАСС, ВЕСТИ, прочих РИА. Там вам и «по фене», и улично-молодёжно-сленговое, и жуткие канцеляризмы и тд и тп. Одна прямая линия с Президентом чего стоит! Там вы услышите всё! Помните же про «мочить в сортире, сопливые гриппозные носы, бабушку-дедушку»…

Судя по открытым данным, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов блестяще образованный филолог (классическая филология в МГУ, 1975 г. из семьи известного писателя и тд). Не станет же он сетовать и заламывать руки на тему изменения языка вместе с жизненным укладом его носителей. Он и не сетует, и не призывает говорить языком берестяных грамот. А то, что в широком доступе нет изданий на языках большой страны, на иностранных языках — это же правда.

Мне точно не понравилось, что крупный специалист по языку называет некую его часть «клоачной», тут уж извините! Язык, он живой, он реагирует на житие-бытие носителей, он может быть и таким! Врач же не может истерить по поводу, например, «клоачного туберкулёза», эпидемия которого разрастается — врач просто работает с этим и специалисты дают рекомендации, как его остановить.

Я не знаю, на самом деле, какая должна быть истина в оценке высказывания Гусейнова на его странице в Facebook. Но точно не вот этот вот коммунально-барачный набор из оскорблений в адрес этого человека, не визги про «ах, наехали на наш великий и могучий!». Язык, думаю, справится и выживет. Не тот, конечно, которым разговаривали высокие седые незнакомцы из первой волны русской эмиграции, придя на конспиративную встречу в парижском кафе. А тот, в котором, к примеру, существует сотни прилагательных, которые легко разбираются на метафоры, придают образность и блеск нашим чувствам, согревают и возвышают душу, ведут по жизни, где каждый день всё-таки полон новизны! Немножко пафоса не помешает там, где можно обойтись (и обходимся!) одним прилагательным или междометием, типа, «клёвый» и «вау». Мне кажется, эмоционально профессор Гасанов выразил это, а не вот то всё, в чём его сейчас обвиняют». Алтайский журналист Ольга Найдёнова

Напомним, ранее о том что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств, преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов заявил 29 октября, а своей странице в Facebook.

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