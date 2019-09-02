Уфа, , 14:00 — REGNUM В Уфе сегодня, 2 сентября, открылись две полилингвальные многопрофильные школы. В церемонии открытия одной из них принял участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Полилингвальная школа в Уфе Ufacity.info

Высокий гость посетил школу № 162, которая построена в микрорайоне Яркий (Smart) и рассчитана на 1 тыс. учеников. Открывая новое образовательное учреждение, Игорь Комаров отметил, что «обеспечение конкурентоспособности российского образования, создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения — приоритетные государственные задачи», которые поставил глава государства Владимир Путин. По его словам, школа «Смарт» — это инновационный центр, где для преподавателей и учеников созданы лучшие условия.

Кроме того, 2 сентября в Советском районе Уфы после реконструкции состоялось открытие новой полилингвальной многопрофильной школы № 44. Школа рассчитана на 1,3 тыс. мест.

Открытие полилингвальной школы в Уфе Ufacity.info

Отметим, что обучение в данных образовательных организациях будет идти на нескольких языках — в частности, на русском, башкирском, английском, французском языках. Организация учебно-воспитательного процесса запланирована в режиме «школа полного дня»: после уроков организуется внеурочная деятельность, занятия по программам дополнительного образования, посещение кружков и спортивных секций.

Как сообщало ИА REGNUM, в полилингвальных школах разработаны программы по реализации модулей проекта «Взлетай!». К примеру, с первого класса дети смогут учиться игре в шахматы, заниматься баскетболом, волейболом, футболом, легкой атлетикой, восточными единоборствами. Создаются условия и для повышения профессионального уровня учителей — в частности, будут организованы тренинги, стратегические и форсайт-сессии, курсы языковой подготовки.

Было отмечено, что в Башкирии в рамках национального проекта «Образование» с начала учебного года вводятся в эксплуатацию 11 новых современных школ. До 2020 года в Башкирии откроется 14 полилингвальных школ.

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