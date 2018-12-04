Москва, 4 декабря, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Янукович может покинуть Россию и отправиться в Израиль для прохождения лечения. Об этом 4 декабря сообщил его адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

Igor Kruglenko Виктор Янукович

По словам адвоката, во время визиту в Москву ему не удалось встретиться со своим клиентом, но получилось увидеться с врачём из Израиля — известным хирургом Эялем Аттиасом, которого пригласили для проведения более углублённых консультаций относительно дальнейшей тактики лечения Януковича.

Как отметил Горошинский, по результатам визита и осмотра хирург оценил травму экс-президента как «очень серьёзную» и завил о необходимости проведения дополнительных обследований, чтобы принять решение о целесообразности «оперативного вмешательства, возможно и не одного».

«Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд», — привёл адвокат слова Аттиаса.

Горошинский также сообщил, что по согласованию с Януковичем, врач передал ему экспертные заключения, которые будут направлены в Оболонский районный суд Киева. При этом раскрывать деталей диагноза он не стал.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября Виктор Янукович был госпитализирован в одну из московских больниц с серьёзной спортивной травой. Медики зафиксировали у него повреждения позвоночника и колена. Сообщалось, что Янукович пробудет в больнице около трёх недель.

Из-за болезни обвиняемого Оболонский суд отложил заседание по делу о государственной измене экс-президента и дал Януковичу на выздоровление до 5 декабря. В этот день он сможет выступить с последним словом лёжа или сидя на больничной койке.

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