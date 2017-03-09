Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум.



Svoboda-3.ru Спектакль «Господин Ибрагим»

Ростов-на-Дону привёз в сербскую столицу «Господина Ибрагима». Сегодня, 9 марта, труппа ростовского молодежного театра откроет 16-й международный театральный фестиваль «Slavija-2017», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Члены жюри единодушно включили постановку художественного руководителя театра Михаила Заеца в восемь лучших спектаклей.

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Как характеризует спектакль сам режиссер, это изящная и остроумная сентиментальная комедия. В основу легла повесть французского автора Эрика-Эммануэля Шмита.

«Господин Ибрагим» неоднократно участвовал в различных театральных фестивалях. А на международном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «ArtОкраина», который прошёл в 2013 году в Санкт-Петербурге, он стал победителем в трёх из шести номинаций. В частности, ростовская труппа получила приз от сообщества «Театрал», а также главный приз за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссерскую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году ростовчане завершили 11-й международный театральный фестиваль «М@rt.контакт» в Белоруссии. На сцене Могилевского драмтеатра актеры представили спектакль «Собаки-якудза». Премьера action-мюзикла на ростовской сцене состоялась в 2015 году и в тот же год стала лауреатом областного театрального конкурса «Мельпомена».