Вашингтон, 2 июня, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Почти половина американцев поддержала решение суда присяжных по делу бывшего президента США Дональда Трампа о подделке документов, назвав его оправданным. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании YouGov, проведённого 31 мая ― на следующий день после вынесения вердикта.

IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press Дональд Трамп

Согласно данным социологов, необоснованным приговор назвали 30% респондентов. При этом 50% опрошенных поддержали позицию суда. Ещё 19% участников опроса выразили сомнение в корректности вынесенного решения.

Также более 50% американцев поддержали решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой. Опрос YouGov показал, что 54% американцев либо полностью, либо в некоторой степени одобряют решение суда отстранить Трампа от праймериз в Колорадо. 35% опрошенных граждан США не одобряют такое развитие событий.

Сколько человек приняли участие в опросе, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Суд пока не вынес приговор, ожидается, что его огласят 11 июля. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный вердикт Трампу. Представитель Кремля отметил, что в США, по его мнению, фактически идёт устранение политических соперников.

Дональд Трамп — младший считает политическим преследованием обвинительный вердикт присяжных против отца. Он заявил, что противники Трампа пойдут на всё, чтобы его остановить. По его словам, мысль о возвращении экс-президента страны пугает нынешнюю администрацию США.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовой системе США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такие пустяки.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор.

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявления бизнесменов с Уолл-стрит написало 1 июня, что американские миллиардеры решили поддержать Трампа на предстоящих выборах главы государства. После обвинительного приговора политику количество представителей американской элиты, вставших на сторону Трампа, выросло. По информации агентства, причиной стали деньги — в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, тогда как действующий президент Джо Байден выступает за обратное.