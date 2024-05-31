Вашингтон, 31 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Обвинительный вердикт жюри присяжных кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс нанёс урон вере в американскую правовую систему. Такое мнение 30 мая высказал американский бизнесмен и мультмиллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press Дональд Трамп

«Сегодня был нанесён большой урон вере общества в американскую правовую систему», — написал он.

По словам Маска, если к уголовной ответственности по такому пустяковому политически мотивированному делу могут привлечь экс-президента США, то в зоне риска может оказаться каждый.

Бизнесмен ранее также назвал тревожным решение присяжных по делу Трампа, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса о политической подоплёке дела против экс-президента страны.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая телеканал CBC News сообщил, что экс-президента США признали виновным по делу о подлоге финансовой документации по всем 34 пунктам обвинения. Таким образом Трамп стал первым в истории страны главой государства, которого признали виновным по уголовному делу.

При этом 29 мая на суде в Нью-Йорке по делу экс-президента США присяжные разошлись без вынесения вердикта. Они совещались в течение нескольких часов, однако так и не смогли вынести решение.

После вынесения приговора Трамп провозгласил себя политзаключённым. Он также назвал такое решение суда политической охотой на ведьм и добавил, что никогда не сдастся.

Представитель действующей американской администрации Иан Сэмс 30 мая прокомментировал обвинительный вердикт по делу Трампа, заявив, что Белый дом «уважает верховенство закона». При этом он отказался от дополнительных комментариев.

Позднее в этот же день американский журналист Такер Карлсон назвал концом правосудия обвинительный вердикт жюри присяжных Трампу. Он подчеркнул, что бывший глава Белого дома будет добиваться своей цели, несмотря на это судебное решение.