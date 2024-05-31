Москва, 31 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В США фактически идёт устранение политических соперников, заявил 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обвинительный вердикт экс-президенту США Дональду Трампу.

Kyle Mazza/Global Look Press

«Если говорить про Трампа, то, что там идёт просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что сложившаяся в США ситуация видна всему миру. Он также напомнил, что суд ещё не объявил окончательный приговор.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization для выплаты $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Ранее в истории США экс-президентов никогда не признавали виновными по уголовному делу.

Приговор ещё не вынесен, бывшему американскому лидеру грозит 136 лет лишения свободы.

Тармп назвал себя политическим заключённым и заявил, что не сделал ничего плохого. Он также пообещал никогда не сдаваться. Его предвыборный штаб объявил сбор средств на помощь политику для победы на предстоящих президентских выборах. Признание Трампа виновным не запрещает ему в них участвовать.