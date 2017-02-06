Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Дмитрий Песков заявил, что слова журналиста Fox News о Владимире Путине — недопустимы
- Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
- ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе
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- МЧС России проводит масштабную реформу
- Глава Прикамья решил досрочно сложить губернаторские полномочия
- Владимир Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
- В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
- Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
- 54% жителей России категорически против отмены «закона Димы Яковлева»