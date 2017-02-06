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Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве

Происшествия
Главу Минстроя подозревают в участии в афере, которая принесла ущерб госказне на сумму 54 млн рублей
Питер Бальтен. Представление фарса Питер Бальтен. Представление фарса

Магас, 6 февраля 2017, 09:47 — REGNUM  В Ингушетии по подозрению в хищении 54 млн рублей при строительстве школы задержаны министр строительства республики Мустафа Буружев и генеральный директор подрядной организации Ахмед Алиев. В отношении одного из них — гендиректора строительной фирмы — возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе МВД РФ.

Как установили правоохранители, глава строительной фирмы представил к оплате в Министерство строительства Ингушетии акты приемки выполненных работ при строительстве школы. В справки о стоимости выполненных работ злоумышленник внес недостоверные данные.

Так, например, были поданы документы о сдаче в эксплуатацию одного из блоков школы, где планировалось организовать трудовое обучение детей, и об установке в нем соответствующего оборудования стоимостью более 11 млн рублей. Однако, несмотря на то, что этот объект существовал только на бумаге, акт приема-передачи был подписан.

Подписал липовый документ, как и весь акт приема в эксплуатацию школы, бывший в то время главным специалистом отдела технического надзора Минстроя, а ныне глава ведомства Мустафа Буружев. Согласно своим должностным обязанностям он осуществлял надзор за выполнением строительных работ на объекте и лично подписывал акты.

«Для нас информация о задержании министра строительства и ЖКХ республики удивительна и странна. Это серьезное обвинение, которое требует объективных доказательств», — цитирует председателя правительства Ингушетии Руслана Гагиева «Интерфакс-Юг».

Он напомнил, что глава республики постоянно обращает внимание чиновников на то, что никто из представителей власти не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений. Тем не менее, по словам Гагиева, были случаи, когда суд не всегда соглашался с мнением следствия, поэтому о виновности министра говорить пока рано.

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