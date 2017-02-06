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МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ

Общество
«План рассчитан до 2020 г. и утвержден президентом РФ»

Москва, 6 февраля 2017, 09:04 — REGNUM  Министерство чрезвычайных ситуаций России проводит масштабную структурную реформу, в ходе которой планируется упразднить региональные центры и перейти на трехуровневую систему управления и финансирования. Об этом пишет в понедельник, 6 февраля, газета «Известия».

«За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей», — говорится в сообщении.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении газеты, трехуровневая система предполагает, что вертикаль управления состоит из федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней.

«Из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры», — говорится в сообщении. Отмечается, что такая система управления уже подтвердила свою эффективность в некоторых ведомствах.

Реформа проводится в рамках плана строительства и развития сил и средств МЧС, который рассчитан до 2020 года и утвержден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«В соответствии с указом президента РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, утверждена предельная штатная численность МЧС России — 288 565 человек», — говорится в сообщении.

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