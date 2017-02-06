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ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР

Политика
Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжёлого вооружения

Донецк, 6 февраля 2017, 07:20 — REGNUM  Вооружённые силы Украины наращивают группировки войск вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Минские договорённости по поводу тяжёлого вооружения ВСУ выполнять отказываются. Наступление ВСУ готовятся по всей линии фронта. Об этом сообщил заместитель главы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин на брифинге 5 февраля.

«Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжёлого вооружения от линии соприкосновения, а, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск», — сказал Басурин.

Представитель ДНР уточнил, что разведка ополченцев подтверждает активизацию ВСУ. Украинская армия подводит силы к линии соприкосновения, чтобы создать ударную группировку.

Басурин уточнил, что в Донецкой области из города Краматорска (под контролем ВСУ) в город Авдеевку (под контролем ВСУ) на коксохимический завод ВСУ переместили два ракетных тактических комплекса «Точка-У». Ещё шесть «Точек-У» выгружены на железнодорожной станции Новобахмутка.

«В район расположения 72 омбр прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром «Правого сектора» [организация, деятельность которой запрещена в РФ] Дмитрием Ярошем», — сказал он.

По словам Басурина, «командование ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины готовит наступательные боевые действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры».

Напомним, 1 февраля на встрече контактной группы было решено отвести до 5 февраля тяжёлое вооружение воюющими сторонами.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин: ВСУ наращивают группировку на линии соприкосновения

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