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В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта

Политика
Михаил Резников пришёл в правительство Чувашии в октябре 2015 года: первые восемь месяцев он трудился вице-премьером, затем — министром транспорта. Пр итогам 2016 года неосвоенными остались 1,4 млрд рублей Дорожного фонда

Чебоксары, 6 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал сегодня, 6 февраля, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

О причинах отставки не сообщается. Напомним, Михаил Резников проработал министром восемь месяцев — как и его предшественник Владимир Доброхотов. До этого Резников восемь месяцев трудился вице-премьером и курировал финансово-экономический блок: он пришёл в правительство 1 октября 2015 года, освободив должность директора ЧПО имени Чапаева. В апреле 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о структуре правительства, признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыграли назад: должности вице-премьеров без министерской «нагрузки» были упразднены. Стоит отметить, что данному решению главы регионы способствовали публикации СМИ, которые скептично отнеслись к новой архитектуре государственного управления, обвиняя её идейных создателей в расточительности бюджетных средств, чем вызывали раздражение и ярость. В частности, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обрушился на ИА REGNUM, оболгав издание.

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Ранее череда отставок произошла в руководящем составе министерства транспорта. В августе 2016 покинул должность проработавший девять месяцев заместитель министра Николай Максимов, в ноябре уволен проработавший два месяца челябинский чиновник Олег Козлов. Напомним также, что летом после разразившегося скандала покинул пост директор КУ «Чувашупрдор» Игорь Прусаков, которого поймали пьяным за рулём служебной машины. Его сменил в должности экс-глава чувашского Наркоконтроля Евгений Барсуков.

Примечательно, что в 2016 году 4,5-миллиардный Дорожный фонд Чувашии был освоен только на 70,5%: неосвоенными осталось около 1,4 млрд рублей. Кроме того, республика попала в число регионов, к которым были претензии со стороны Счётной палаты России из-за несбалансированных запланированных показателей по вводу дорог.

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