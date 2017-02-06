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54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ
Дети
sathyatripodi
Дети

Москва, 6 февраля 2017, 10:17 — REGNUM  Уровень одобрения «закона Димы Яковлева» (вступил в силу 1 января 2013 г.) среди населения России остается высоким: по данным опроса 2017 г. — 71% (в 2015 г. — 70−76%). В то же время доля противников документа достигла максимума за все годы измерений (25% среди всех опрошенных, среди тех, кто «хотел бы усыновить ребенка», — 37%, «кто уже это сделал» — 50%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран, 54% российских граждан высказываются категорически против отмены закона, принятого четыре года назад. Обратной позиции придерживается 41% респондентов.

Что касается усыновления детей в России, то доля респондентов, допускающих для себя возможность усыновить ребенка, сегодня составляет 30% (c 21% в октябре 2015 г.). О том, что уже являются усыновителями, сообщили 2% опрошенных. Не считают для себя возможным усыновить ребенка 64% — минимум с 2005 г.

Опрос проведен 28−29 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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