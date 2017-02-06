Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-Огарево, Московская область, 6 февраля 2017, 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края.
Решетников сейчас занимает должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
Президент предложил Решетникову «вернуться на свою «малую родину» в качестве исполняющего обязанности губернатора».
Глава государства также выразил надежду на то, что и.о. губернатора «все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешенных вопросов еще достаточно». При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, «опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий.