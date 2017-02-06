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Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ

Политика
В администрации нового президента решительно настроены на сдерживание Ирана

Вашингтон, 6 февраля 2017, 09:15 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа не считает президента РФ Владимира Путина «мальчиком из церковного хора» и не испытывает иллюзий в отношении России, а рассматривает все возможности «вбить клин» между Москвой и Тегераном в сирийском урегулировании, пишет The WallStreet Journal со ссылкой на источник в администрации и дипломатов.

По их данным, в администрации нового президента решительно настроены на сдерживание Ирана, тогда как Россия больше не считается «экзистенциальной угрозой», как СССР времен холодной войны.

Целью вбивания клина между Москвой и Тегераном является как и желание Вашингтона окончить конфликт в Сирии, так и намерение придать новый импульс борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет издание.

«Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность», — сказал один из источников.

«Между Россией и Ираном наверняка зияет пропасть», — заявил другой дипломатический источник, принимавший участие в консультациях в Совете национальной безопасности Белого дома. «Пока не ясно, что именно может потребовать руководство России в обмен на ослабление альянса с Ираном», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , предыдущая американская администрация была склонна пойти на компромисс с Ираном. Администрация Барака Обамы смогла достичь договорённости по ядерной программе Ирана и даже снять некоторые санкции с Исламской республики. Пришедшая к власти после выборов администрация Дональда Трампа настроена к Ирану более враждебно.

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