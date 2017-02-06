Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России

В настоящее время расходы на прием чемпионата мира по футболу составляют 638 млрд 842,6 млн рублей

Москва, , 13:51 — REGNUM Правительство РФ утвердило увеличение расходов на подготовку чемпионата-2018 по футболу в России на 19,1 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения внесены в ранее утвержденную программу подготовки к мундиалю. Смета на подготовку уже увеличивалась на 1,4 млрд рублей — в сентябре 2016 года.

В настоящее время расходы на прием чемпионата мира по футболу составляют 638 млрд 842,6 млн рублей. Из них 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн — из средств региональных бюджетов, а 196 млрд 179,3 млн направят юрлица.

Ранее в Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи прошли церемонии и праздники, посвященные запуску часов обратного отсчета до открытия Чемпионата мира по футболу — 2018.

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