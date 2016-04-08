Ереван, 8 апреля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Овик Абрамян на переговорах с главой правительства России отметил, что запланированное на 8 апреля в Ереване заседание Евразийского межправительственного совета без серьёзных на то оснований председательствующей стороной в последний момент было предложено перенести. При этом армянский премьер подчеркнул, что такой стиль работы в Армении считают неприемлемым.

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Визит Медведева в Ереван российская сторона анонсировала еще 24 марта, до обострения ситуации Карабахе. А на 8 апреля было намечено заседание Евразийского межправительственного совета.

В связи с ухудшением обстановки в зоне карабахского конфликта график визита был сокращен. Как сообщила пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова, с учетом сложившейся ситуации было решено согласиться с предложением Казахстана, председательствующего в ЕАЭС, о переносе заседания межправсовета ЕАЭС в Москву на следующей неделе. Позднее стало известно, что встреча глав правительств состоится 13 апреля в Москве.

Как рассказал РБК собеседник в российском правительстве, отмена встречи в Ереване мотивирована тем, что во время обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией участие в таком мероприятии премьеров других стран, в том числе председателя российского правительства, могло быть расценено как поддержка одной из сторон конфликта.

Кроме этого стало известно, что из Еревана Медведев вылетит в Баку, что вызвало шквал критики как в адрес армянских властей, так и в адрес «стратегического союзника».

«Все шаги России, особенно, за последние 4 дня (во время боёв в Карабахе — ИА REGNUM), были в пользу Азербайджана и оскорбительны для Армении. Например, отмена премьерского заседания ЕАЭС в Ереване по требованию Казахстана», — пишет прозападное ереванское издание lragir.am.

«Союзники Армении по ОДКБ и ЕАЭС заняли, мягко говоря, довольно странную позицию во время последнего обострения. И если действия Минска, при всех его тесных связях с Азербайджаном можно было расценить как неприятный сюрприз, то проазербайджанская позиция Казахстана была ожидаема. Ведь Астана многие годы выступает в качестве лоббиста интересов Азербайджана и Турции в ОДКБ и ЕАЭС. И не случайно, что заседание Евразийского межправительственного совета было перенесено в Москву по инициативе председательствующего в ЕАЭС Казахстана.

Но при этом, какое отношение может иметь карабахский конфликт к заседанию одного из органов экономического союза уже заранее намеченному, так никто и не объяснил. И хотя официальной причиной переноса даты и места заседания были названы «технические причины», однако подобное обоснования еще больше убедило общественность, что причины переноса чисто политические.

То, что на Астану, Минск — партнерам по ОДКБ и ЕАЭС — Еревану не стоит надеяться, в Армении знали давно. Для Еревана ОДКБ и ЕАЭС являются своеобразным форматом отношений с Москвой, и членство в двух объединениях обусловлено исключительно российским фактором. Однако нежелание российской стороны высказать хотя бы минимальную политическую поддержку своему единственному союзнику в регионе стало довольно неприятным сюрпризом. Особенно на фоне того, что находящаяся в конфликте с РФ Турция открыто высказала поддержку агрессивным действиям своего союзника — Азербайджана», — отмечает lratvakan.com.

Чтобы немного успокоить страсти, Медведев поспешил предложить, чтобы «следующее заседание без каких-либо отложений провести, как уславливались, в Ереване».

Глава российского правительства также выразил понимание своему коллеге из Армении, заявив, что всякого рода переносы никогда не добавляют положительных эмоций. «Тем не менее я считаю, что мы, во-первых, вполне можем обсудить основные вопросы, которые есть, на встрече в Москве, если вы примете наше приглашение, тем более что вопросы накопились, полгода эти встречи не проводились», — подчеркнул Медведев.

Он также рассказал о причине переноса, заявив, что они достаточно понятны, так как, то, что случилось, «безусловно, создаёт довольно сложную обстановку, и с этим связан в том числе и мой визит к вам».

Болезненный для армянской стороны вопрос был поднят и на встрече Медведева с президентом Армении Сержем Саргсяном, где российский премьер попытался оправдать коллег, назвав перенос саммита «досадным».

«Что касается отложенного Совета глав правительств государство Евразийского Союза, я надеюсь, рассчитываю на это, что все-таки паузы здесь не будет. Я обязательно переговорю с нашими партнерами, коллегами по Евразийскому Союзу. Отчасти, наверное, их поведение и решение понять можно, потому что не все так хорошо осведомлены о текущей ситуации, о том что может происходить, будет происходить. Сейчас самое главное — не терять темп, не создавать искусственных каких-то проблем», — заявил российский премьер.

Несмотря на все усилия Медведева сгладить ситуацию, до сих пор не ясно примет ли участие в перенесенном в Москву саммите премьер Армении. Во всяком случае в Армении сходятся во мнении, что лететь в Москву Абрамяну не стоит.

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Грант Багратян призвал главу правительства отказаться от участия в саммите премьеров.

«Хоть и на данный момент ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил сравнительно спокойная, однако угроза не нейтрализована. Я бы хотел призвать премьер-министра Армении отказаться от участия в заседании ЕАЭС. Они не имели права не проводить данного заседания в Ереване», подчеркнул Багратян.

А лидер парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян считает, что развязанная Азербайджаном апрельская агрессия должна заставить власть и дипломатические структуры не только сделать выводы относительно своей деятельности, но и коренным образом пересмотреть политику в ряде сфер.

При этом Зограбян подчеркнула, что армянская сторона должна поднять вопрос (на встрече с Медведевым — ИА REGNUM) о том, как «личный дискомфорт» президента Азербайджана Ильхама Алиева влияет на перенос заседания ЕАЭС из Еревана в Москву. «Я не знаю, насколько уместен бойкот и отказ от участия в этом заседании, впрочем, может, необходимо принять в нем участие и поднять эти проблемы», — заявила Зограбян.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Гоар Погосян заявила 7 апреля — до приезда Медведева в Ереван, что «если главы правительств остальных стран ЕАЭС решат провести заседание в Москве, то Овик Абрамян сообщит о своем участии дополнительно». Погосян также добавила, что пока премьер-министр Армении не решил, будет ли он участвовать в саммите.