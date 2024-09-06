Москва, 6 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Журавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные на этом направлении за неделю нанесли удары по личному составу и технике ряда бригад украинских боевиков и отразили 53 контратаки противника.

В результате этого украинская армия в зоне ответственности российской группировки «Центр» за неделю потеряла до 3515 бойцов, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября военные российской группировки «Центр» освободили населённый пункт Заветное в ДНР. В Минобороны уточнили, что российские военные также за сутки нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Дзержинска, Красноармейска (украинское название Покровск), Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика в ДНР.

Группировки войск «Восток» армии России 4 сентября освободила село Пречистовка в ДНР. При этом удерживавшие населённый пункт украинские морпехи хаотично бежали, побросав раненых, оружие и боеприпасы.

Ранее в этот же день бойцы группировки «Центр» освободили село Карловка в ДНР. За сутки в зоне их ответственности украинские войска потеряли более 480 военных, три артиллерийских орудия и бронемашину MaxxPro американского производства.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил ускорение наступления российских военных. Территории, которые они освобождают, уже исчисляются квадратными километрами, уточнил глава государства.