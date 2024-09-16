Москва, 16 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённые пункты Успеновка и Борки Курской области. Об этом 16 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что нанесено поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский Курской области.

Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ в направлении населённых пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские войска за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов15 сентября заявил, что украинские подразделения испытывают проблемы с обеспечением на курском направлении, в рядах ВСУ началась полная дезорганизация. Взятые в плен повально жалуются на обеспечение и питание и признаются, что все их сослуживцы пытаются бежать с российской территории, добавил он.