Москва, 5 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Бойцы войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Заветное в ДНР, заявил 5 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — добавил он.

Подразделения группировки «Центр» также за сутки нанесли удары по живой силе и технике семи бригад ВСУ, находившихся в Дзержинске, Красноармейске (украинское название Покровка), Щербиновке, Гродовке, Журавке, Михайловке, Селидово и Мемрике в ДНР. Потери ВСУ составили до 530 военных, два танка, один БТР, три автомобиля французская САУ Caesar, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, Бойцы российской группировки войск «Восток» 4 сентября освободили село Пречистовка в ДНР. При этом украинские морпехи, удерживавшие населённый пункт, хаотично бежали, побросав раненных, оружие и боеприпасы.

Также 4 сентября бойцы группировки «Центр» освободили село Карловка в ДНР. За сутки в зоне их ответственности потери ВСУ составили более 480 военных, три артиллерийских орудия и бронемашина MaxxPro американского производства.

Институт изучения войны заявил, что в течение августа среднее продвижение российских войск в зоне СВО составил 15 кв. км в сутки. По данным организации, за месяц бойцы ВС РФ выбили противника с территории общей площадью 477 кв. км.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября отметил ускорение наступления группировок войск «Восток» и «Центр». Территории, которые они освобождают, уже исчисляются квадратными километрами, сообщил глава государства.