Русские идеи
Можно ли сделать целомудрие национальной идеей
Один из главных мифов либерального мировоззрения состоит в том, что в тоталитарном обществе государство контролирует всё, включая семейную жизнь и сексуальные отношения. Поэтому неудивительно, что одна из новостей с проходившего в Москве седьмого Международного Гиппократовского медицинского форума...
5 марта 2024
Как получилось, что профессора стали глупее дальнобойщиков
Миллиардера Трампа поддерживают прежде всего пролетарии. Федеральная избирательная комиссия США дает разбивку по профессиональной принадлежности доноров кампаний Трампа и Байдена. И выясняется, что среди первых лидируют такие категории, как дальнобойщики, строительные рабочие и фермеры. А вот...
1 марта 2024
Дарью Дугину посмертно наградили премией в области философии
Убитая украинскими спецслужбами журналистка Дарья Дугина посмертно награждена премией в области философии, сообщили на Евразийском философском конгрессе, трансляция которого велась на официальном сайте. «Специальная премия памяти вручена посмертно Владимиру Васильевичу Миронову («Метафизика не...
новость часа
17 февраля 2024
Куда приводят поиски кайфа
В июле прошлого года некая Алена Агафонова выложила в одной из соцсетей видео, на котором ее палец на фоне монумента «Родина-мать зовет!» производил движения, «щекочущие» грудь памятника. Это вызвало гневную реакцию в сети. И на нее было заведено уголовное дело. Девушка записала ролик с извинениями...
13 февраля 2024
Свобода, Равенство и Братство. Величайшее надувательство в истории
Если по поводу благотворности и эффективности демократии как системы спорить начинают уже даже на Западе, то ее базовые основы трогать все же избегают. У современного человечества есть три священные коровы. Их имена: Свобода, Равенство и Братство. Посягательство на них рассматривается почти как...
8 февраля 2024
России опасно ждать «нормального» Запада
Одно из «стыдных желаний» части русской элиты по отношению к Западу — его возврат к нормальности: восстановление отношений с Россией, уход от перегибов в ценностях и нравственных ориентирах в общественной жизни, следование экономическим интересам (а не идеологемам и политическим максимам)...
1 февраля 2024
Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
«Можем ли мы рассчитывать, что 2024 год будет нормальным? Разве мы не заслужили этого после четырех безумных лет?» — спросил Илона Маска один из его подписчиков в ему же принадлежащей соцсети X. «2024-й будет еще более безумным, таков мой прогноз», — ответил самый богатый человек в мире. Не...
3 января 2024
Два вида людей. Чем опасна скандальная статья в петербургском журнале
Скандал вокруг статьи «Российская семья как основа отечественной государственности», опубликованной в петербургском журнале «Юридическая наука: история и современность» еще раз обозначил две проблемы. Первая состоит в том, что неоязычество и оккультизм просачивается в среду силовиков и управленцев...
23 декабря 2023
Русская формула свободы
Противно в пранках с Григорием Чхартишвили и Дмитрием Быковым от того, как они легко, откровенно и резко высказывают свою позицию, потому что уверены, что обычные читатели их слова не услышат («никто же не покажет это по Первому каналу»), и от того как они — свободные и независимые мыслители —...
20 декабря 2023
Когда, наконец, наступит «конец истории»
Сегодня политики и эксперты самых разных направлений и ориентаций говорят о неизбежности глобального переформатирования международных отношений. Кто-то с надеждой на более справедливый порядок, а кто-то в тревоге, что ломка старой конструкции обернется хаосом. Однако многое, если не всё зависит от...
2 декабря 2023
Декларация прав нормального человека как идеология будущего
Нужна ли России идеология? Эти споры снова активизировались после того, как тема была поднята главой СКР Александром Бастрыкиным. И на самом деле вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Обнаруживаешь, что людям нередко кажется, что идеология — это некая большая «скрепа», которая нас всех, наконец...
27 ноября 2023
Главная проблема «поправки Бастрыкина»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин постепенно превращается в главного российского спикера по общественно-важным вопросам, причем спикера консервативно-государственнического. Сначала он стал озвучивать позицию по ситуации с мигрантами, включающую в себя требование ужесточения...
22 ноября 2023
«Конституционная идеология». Александра Бастрыкина надо поддержать
Слова главы СК Александра Бастрыкина взбудоражили всех: идеология возвращается! Кажется, последний бастион «свободы» может рухнуть. А что же это был за бастион? Авторы Конституции, равняясь на настроения «передовой» части общества, надеялись оградить страну от бед прошлого. Словно в притче, они...
22 ноября 2023
Казус Чингисхана. Выбор между милосердием и справедливостью
То и дело приходится слышать, что в российском обществе — большой запрос на справедливость. Но что это такое? «Справедливость — первая добродетель общественных институтов», — заявляет один из ведущих теоретиков современного социального либерализма Джон Ролз и строит свою доктрину, исходя из...
20 ноября 2023
Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал
Параллельно с прорывающимися периодически опасениями, что на планете Земля людей становится якобы слишком много, начинается повсеместная борьба за человека как важнейшую составную часть цивилизационного строительного материала. Глобализация потерпела крах, и теперь снова остро стоит вопрос...
17 ноября 2023
«Главное не свернуть с пути». Что придет на смену глобализации
Может ли мир расколоться на два торгово-экономических замкнутых блока, Западный с центром в лице США и ЕС и Восточный с центром в лице КНР и России, и к чему это может привести? С одной стороны, такую сценарную модель на днях обнародовал МВФ, а с другой — наш министр иностранных дел Сергей Лавров 8...
13 ноября 2023
Конец мирового порядка, основанного на правилах
События вокруг украинского и палестино-израильского конфликтов тесно переплелись между собой и вскрыли последнюю стадию эрозии мирового порядка, основанного на правилах. В чем это выразилось? Начнем с завершившейся на днях на Мальте международной конференции по так называемой формуле мира Владимира...
1 ноября 2023
Третья мировая может оказаться не самой страшной угрозой
Всё больше экспертов задаются абсолютно всерьез вопросом: идет ли мир к третьей мировой? А может, уже пришел? Правда, другие им возражают: мол, да ладно, это преувеличение, что, разве со времен Второй мировой никогда похожих ситуаций не складывалось? И как-то каждый раз разруливали. Но последние...
29 октября 2023
Готтентотская мораль. Жертвы будут множиться
Этот миропорядок рушится, потому что в нём просто давно перестали называть вещи своими именами: извращение — извращением, преступление — преступлением. И даже террористов — террористами. Можно же, например, «борцами за свободу». Свобода же требует жертв. На самом деле, в холодную войну поддерживали...
20 октября 2023
Когда самоотменилась русская интеллигенция
Сто один год назад, осенью 1922 года из Советской России на «философском пароходе» (на самом деле их было два, плюс поезда) выслали крупнейших русских мыслителей. Троцкий в интервью американской журналистке, комментируя это событие, заявил: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было...
19 октября 2023